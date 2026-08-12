John B. Watson, psicólogo estadounidense: “Los hombres se construyen, no nacen”

Diferentes reseñas bibliográficas coinciden en que la psicología es una ciencia fundamental para el desarrollo humano y el bienestar social. Esto se sostiene en que esta disciplina no solo estudia los procesos mentales y la conducta, sino que proporciona herramientas clave para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de los problemas de salud mental, la gestión de las emociones y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales.

Desde la Universidad de Harvard, afirman que el cuidado de la salud mental a través de la intervención psicológica es indispensable para la salud general del individuo, dado que existe una conexión directa e indivisible entre el estado emocional o psíquico y la salud física. Es por eso que los psicólogos y psicólogas tienen tanto prestigio y son de los profesionales más requeridos en la actualidad.

El legado de John B. Watson

La psicología tal como la conocemos hoy es el resultado de un largo proceso en el que intervino una gran cantidad de profesionales con teorías e investigaciones muy interesantes. Cada uno de ellos supo aportar su legado a esta disciplina para descifrar la mente humana.

El psicólogo estadounidense John B. Watson es una de estas figuras y, de acuerdo a la Universidad John Hopkins, varios de sus experimentos involucraron a bebés. Él promovía ideas sobre la crianza de los hijos que muchos considerarían frías y crueles, revela esta casa de estudios, pero añade que se le atribuye la fundación de la escuela psicológica del conductismo y que se convirtió en pionero en la aplicación de la psicología a la publicidad.

John B. Watson y una frase para reflexionar

Son muchas las premisas que se desprenden de la historia profesional de John B. Watson y una de las que podemos destacar es la que dice “Los hombres se construyen, no nacen”. Esta frase resume su convicción de que la conducta y la personalidad humanas no están determinadas por factores biológicos ni hereditarios, sino por la influencia del entorno y el aprendizaje.

Lo que el psicólogo estadounidense nos dice es que el ser humano nace prácticamente como una hoja en blanco dotada únicamente de un conjunto mínimo de reflejos incondicionados, sobre la cual la experiencia, el condicionamiento y la estimulación ambiental moldean cada hábito, emoción, habilidad o rasgo característico.

En la actualidad, esta premisa de John B. Watson puede aplicarse en la plasticidad cerebral y la educación activa, demostrando que las habilidades y la conducta se desarrollan mediante el entorno y la práctica, superando los límites genéticos.