Los psicólogos coinciden: así son las personas que no usan los estados de WhatsApp

Las personas que no usan los estados de WhatsApp pueden presentar una mayor preferencia por la privacidad, una menor necesidad de compartir aspectos de su vida cotidiana o una forma más selectiva de comunicarse, según los psicólogos. Pero no existe un único perfil psicológico detrás de este comportamiento.

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Según la psicología, alguien puede evitar los estados porque no le interesa publicar, porque prefiere mantener sus experiencias en círculos más íntimos o porque utiliza WhatsApp exclusivamente para conversar. La ausencia de publicaciones tampoco significa necesariamente timidez, introversión o falta de vida social.

¿Qué significa no publicar estados de WhatsApp según la psicología?

Una posible explicación es que algunas personas tengan una menor necesidad de exposición social. No sienten que deban mostrar qué están haciendo, dónde se encuentran o qué actividades realizan para mantenerse conectadas con los demás.

La psicóloga Judith M. Harackiewicz, cuyos trabajos se han relacionado con motivación y comportamiento, ha estudiado cómo las personas pueden estar impulsadas por diferentes objetivos. En el ámbito digital, esto ayuda a comprender por qué no todos encuentran satisfacción en compartir públicamente sus experiencias.

Estas son las características que pueden aparecer en quienes no utilizan esta función:



Preferencia por la privacidad: pueden considerar que determinadas experiencias pertenecen a su esfera personal y no necesitan ser mostradas a un grupo amplio de contactos.

pueden considerar que determinadas experiencias pertenecen a su esfera personal y no necesitan ser mostradas a un grupo amplio de contactos. Comunicación selectiva: en lugar de publicar un mensaje para muchas personas, pueden preferir escribir directamente a alguien específico cuando quieren compartir algo.

en lugar de publicar un mensaje para muchas personas, pueden preferir escribir directamente a alguien específico cuando quieren compartir algo. Menor interés por la aprobación externa: algunas personas no necesitan recibir reacciones, respuestas o visualizaciones para considerar valiosa una experiencia.

algunas personas no necesitan recibir reacciones, respuestas o visualizaciones para considerar valiosa una experiencia. Uso funcional de las redes: pueden utilizar WhatsApp principalmente para enviar mensajes, coordinar actividades o resolver cuestiones prácticas, sin interés por sus herramientas de publicación.

Esto no significa que todas estas características estén presentes en una misma persona. Además, la decisión de no publicar puede ser completamente circunstancial.

¿No usar estados de WhatsApp significa ser una persona introvertida?

No necesariamente. La introversión no equivale a aislamiento ni a falta de habilidades sociales. Una persona introvertida puede disfrutar de sus relaciones y utilizar intensamente las plataformas digitales, mientras que alguien extrovertido puede no publicar ningún estado.

La psicóloga Susan Cain, conocida por sus investigaciones y divulgación sobre introversión, ha señalado la diferencia entre preferir determinados niveles de estimulación social y carecer de interés por los demás. Esta distinción resulta importante al interpretar los hábitos digitales.

También puede ocurrir que alguien haya decidido no publicar porque considera que los estados generan demasiada exposición o porque no desea que determinados contactos conozcan detalles de su vida. En otros casos, simplemente puede no encontrar utilidad en esta función.

La psicología de las relaciones digitales también advierte que no conviene interpretar automáticamente la ausencia de publicaciones como una señal emocional. No subir fotografías, frases o videos no permite concluir que una persona esté triste, distante, insegura o atravesando un problema.

En definitiva, quienes no usan los estados de WhatsApp pueden ser personas reservadas, selectivas con su comunicación, preocupadas por su privacidad o, sencillamente, usuarios que no encuentran interesante esta herramienta. La verdadera personalidad se observa en un conjunto mucho más amplio de comportamientos y relaciones que en una sola elección dentro de una aplicación.