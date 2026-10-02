Los psicólogos coinciden: estas son las 7 cosas que no explican las personas con buena autoestima
La psicología reveló cuáles son las cosas en las que no dan razones y nadie los cuestiona.
¿Alguna vez has escuchado hablar de la autoestima? Hace referencia a la valoración, el juicio, ya sea positivo o negativo, que una persona hace de sí misma a partir de sus pensamientos, sentimientos y de algunas experiencias. Y es que la idea y la creencia que tienes sobre ti mismo y cuáles son tus capacidades, hay personas que tendrán la autoestima mucho más alta y por eso, la psicología reveló cuáles son las 7 cosas que no explican las personas con una buena autoestima.
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Tal como lo mencionábamos, la autoestima es muy importante para muchas personas y es que hace referencia a la percepción que tienen las personas sobre sí mismas y que puede afectar a su proyección con la sociedad, pero esto es algo más complejo que no incluye solo la percepción sino que también hace referencia a la valoración individual. Pero, desde el punto de vista de la psicología, esto es cómo se vive, se siente y evalúa cada persona en relación a sus experiencias.
Por otro lado, desde la psicología revelaron que la autoestima es fundamental para la salud mental y es que representa un aspecto fundamental para el bienestar emocional. Hay quienes tienen la autoestima muy alta y que esto significa tener una valoración positiva, realista y firme de uno mismo. Por eso, es que desde la psicología comentaron cuáles son las 7 cosas que estos individuos no explican para nada.
7 cosas que las personas con alta autoestima no explican
- Con quién mantienen una relación: terminar una relación amorosa o de amistad puede requerir una conversación con la persona afectada, pero no una defensa del entorno
- No asistir a una reunión social: no voy a poder será suficiente y tampoco hace falta inventar una lista de obligaciones para que la ausencia parezca válida
- Cómo gastar el propio dinero: en tanto se cumplan con las responsabilidades compartidas, comprar, ahorrar no necesita de una aprobación universal
- Qué trabajo aceptar o abandonar: elegir menos dinero, más tiempo libre o una actividad que otros consideran poco prestigiosa sigue siendo algo personal
- No querer tener hijos o tenerlos: pocas decisiones reciben tantas preguntas pese a pertenecer a la esfera más íntima
- Cambiar de opinión: una persona puede reconocer algo que defendía hace mucho y que no representa lo que siente hoy
- Poner un límite familiar: no prestar dinero, no recibir visitas puede resultar incómodo o injusto