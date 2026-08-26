Qué significa que una persona se maree en los centros comerciales, según la psicología

Que una persona se maree en un centro comercial puede estar relacionado con una respuesta de sobrecarga ante la cantidad de estímulos del entorno, ansiedad o estrés. Pero la psicología no considera que exista un significado único para este síntoma.

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Las luces intensas, la música, las conversaciones, el movimiento constante de personas y la variedad de objetos pueden resultar difíciles de procesar para algunas personas y desencadenar sensaciones como aturdimiento, incomodidad o necesidad de salir del lugar. Pero los especialistas advierten que un mareo no debe atribuirse automáticamente a una causa psicológica.

También puede tener explicaciones relacionadas con el oído interno, la visión, la presión arterial, la deshidratación, el azúcar en sangre u otras condiciones médicas. Por eso, cuando la sensación es frecuente, intensa o aparece también en otros contextos, es importante consultar con un profesional de la salud.

¿Por qué los centros comerciales pueden provocar mareos y ansiedad?

Desde la psicología, una de las posibles explicaciones es la sobrecarga sensorial. Esta ocurre cuando la cantidad o intensidad de los estímulos que recibe una persona supera temporalmente su capacidad para procesarlos cómodamente.

Estos son los factores psicológicos que pueden contribuir a la sensación:



Sobrecarga de estímulos: la exposición simultánea a muchos sonidos, imágenes, movimientos y olores puede generar cansancio mental y sensación de desorientación.

la exposición simultánea a muchos sonidos, imágenes, movimientos y olores puede generar cansancio mental y sensación de desorientación. Ansiedad: una persona que experimenta ansiedad puede prestar mayor atención a sus sensaciones corporales y percibir con más intensidad síntomas como inestabilidad, palpitaciones o sensación de estar aturdida.

una persona que experimenta ansiedad puede prestar mayor atención a sus sensaciones corporales y percibir con más intensidad síntomas como inestabilidad, palpitaciones o sensación de estar aturdida. Estrés: cuando el organismo permanece en un estado de activación elevado, determinados ambientes pueden resultar más difíciles de tolerar.

cuando el organismo permanece en un estado de activación elevado, determinados ambientes pueden resultar más difíciles de tolerar. Agorafobia: en algunas personas con este trastorno existe temor intenso a encontrarse en lugares donde escapar podría resultar difícil o donde creen que no recibirían ayuda si presentan síntomas de ansiedad.

en algunas personas con este trastorno existe temor intenso a encontrarse en lugares donde escapar podría resultar difícil o donde creen que no recibirían ayuda si presentan síntomas de ansiedad. Experiencias previas: haber sufrido anteriormente un episodio de mareo o pánico en un lugar concurrido puede generar temor anticipatorio al regresar.

La psicóloga Elaine N. Aron, investigadora y autora de trabajos sobre la alta sensibilidad, ha estudiado cómo algunas personas pueden experimentar de manera más intensa determinados estímulos ambientales. Asimismo, el psicólogo Edmund J. Bourne, especializado en ansiedad y fobias, ha descrito cómo la hipervigilancia sobre las sensaciones corporales puede aumentar la percepción de síntomas físicos durante episodios de ansiedad.

¿Cuándo el mareo en un centro comercial puede ser una señal de alerta?

Aunque la ansiedad puede producir síntomas físicos reales, los especialistas recomiendan no asumir que todo mareo tiene un origen psicológico. El equilibrio depende de sistemas complejos que involucran el oído interno, la visión y el cerebro, por lo que una evaluación médica puede ser necesaria.

Es especialmente importante prestar atención cuando:



El mareo aparece con frecuencia: si ocurre repetidamente, incluso fuera de centros comerciales, conviene consultar con un profesional de la salud.

si ocurre repetidamente, incluso fuera de centros comerciales, conviene consultar con un profesional de la salud. Se acompaña de otros síntomas: dolor de cabeza intenso, desmayo, dificultad para hablar, debilidad, alteraciones visuales o dolor en el pecho requieren atención médica.

dolor de cabeza intenso, desmayo, dificultad para hablar, debilidad, alteraciones visuales o dolor en el pecho requieren atención médica. Provoca evitación constante: si el temor a marearse hace que la persona deje de acudir a centros comerciales, supermercados, eventos u otros lugares públicos, puede existir un problema de ansiedad que merece evaluación.

si el temor a marearse hace que la persona deje de acudir a centros comerciales, supermercados, eventos u otros lugares públicos, puede existir un problema de ansiedad que merece evaluación. Interfiere con la vida cotidiana: cuando el miedo o el malestar limita las actividades habituales, es recomendable buscar ayuda profesional.

En definitiva, desde la psicología, marearse en un centro comercial puede estar relacionado con la sobrecarga sensorial, el estrés o la ansiedad, especialmente cuando el malestar aparece en ambientes muy concurridos y desaparece al reducir los estímulos. Pero no existe una interpretación psicológica universal para este fenómeno.