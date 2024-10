“Qué cosa tan desagradable”: Pepe Aguilar sobre el amor de Ángela Aguilar y Christian Nodal

La familia Aguilar se robó los reflectores a lo largo de esta semana gracias al lanzamiento de “Cuídamela Bien”, tema de Pepe Aguilar que causó una gran controversia por presuntamente estar dedicado a su yerno, Christian Nodal.

¿Cómo reaccionó Christian Nodal al escuchar “Cuídamela Bien”?

Pepe Aguilar se encuentra de gira publicitaria por los Estados Unidos y en una de las entrevistas que concedió a Alan Tacher para el programa Despierta América, reveló cómo tomó Christian Nodal el polémico tema, pero antes, confesó que este tema nación de todas las cosas bizarras que le han pasado en la vida, una de esas fue la boda de su hija.

“Llegué con Christian y le dije: ‘Pues mira, creo que nos está jugando todo mundo, vamos a jugar también’ y me dijo: ‘¿De qué me está hablando suegro?’. Ya que la escuchó, se quedó como pensando... y me dice: ‘Está buena, todavía no sé qué pensar’... A ver suegro, póngamela otra vez, me dice por favor, quiero escuchar algo”, dijo Pepe Aguilar.

¿Pepe Aguilar quiere a Christian Nodal? El padre de Ángela Aguilar aseguró que estima mucho a Christian Nodal pues es un buen muchacho, además de que lo admira como cantante y colega.

“Yo quiero mucho a Christian, la verdad es un buen muchacho, desde hace años lo conozco, hay cariño y aparte como colega lo respeto mucho y lo admiro, se me hace un chavo que canta muy bien”.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre la relación de su hija con Nodal?

En la misma entrevista, Pepe Aguilar fue cuestionado sobre el matrimonio de su hija, Ángela Aguilar con Christian Nodal, quien tiene un conocido historial amoroso, Belinda y Cazzu.

Sin embargo, su respuesta se volvió viral pues aseguró que es bastante “desagradable” todo el amor que se presumen cada que tienen oportunidad, ya que ambos son unos cursis.

“Qué cosa tan desagradable. Son unos verdaderos cursis, todo el tiempo. Yo pensaba que yo era cursi, que mis papás eran cursis, pero está bonito”, aseveró el intérprete de “Por Mujeres Como Tú” y “Prometiste”, entre otras.