La práctica del Feng Shui sirve como una guía para concientizarnos sobre la manera en que la energía de los objetos que nos rodean influye sobre nuestra vida y decisiones. Por esta razón, a solo un mes de que finalice el año, te conviene preguntarte qué cosas debes sacar de casa antes de que inicie 2024.

Después de todo, lo que utilizamos y compramos tiene una fecha de caducidad, ya sea porque se daña, se rompe o parte de su estructura se pierde para siempre. Según el Feng Shui, el estado de las cosas aporta en las energías del hogar, pero si no viene a tu mente una respuesta a qué cosas debes sacar de casa antes de que inicie 2024, nosotros sugerimos algunas y los motivos para tirarlos a la basura.

¿Cuáles son las cosas que debes sacar de casa antes de que inicie 2024?

Calcetines sin par

En México es normal hacer chistes sobre perder los calcetines. Ciertamente, su desaparición denota misterio y las personas culpan a los duendes de robarlos. Sea como sea, el Feng Shui señala que guardar calcetines sin par no aporta algo positivo en tu vida. En este sentido, responde a qué cosas debes sacar de casa antes de que inicie 2024 porque es señal de que te adaptas sin una pareja y estarías atrayendo la soltería.

Cartas de ex amores

Es normal sentir nostalgia por el pasado de vez en cuando, especialmente sí fue compartido con personas que te marcaron. No obstante, las cartas de ex amores se encuentran en esta lista de qué cosas debes sacar de casa antes de que inicie 2024 porque no tiene caso conservar palabras de quien ya no tiene ningún sentimiento por ti. Entonces, lo mejor es tirarlas para renovar la energía y cerrar el ciclo por completo.

Productos expirados

De igual modo, entre qué cosas debes sacar de casa antes de que inicie 2024 resaltan los productos ya caducados en el refrigerador y la alacena de la cocina. Según la filosofía china, la idea de tirarlos a la basura es renovar las energías y permitir que nuevas oportunidades lleguen a tu vida.

Facturas viejas

Revisa bien tus cajones y bolsos porque una de las respuestas a qué cosas debes sacar de casa antes de que inicie 2024 son las facturas que ya pagaste. Según indica el Feng Shui, si no las depositas en la basura, podrías atraer deudas y más problemas de índole económico para el siguiente año.

Cosas rotas

Por último, guardar utensilios y artículos fracturados o que ya no funcionen, de igual forma responden a qué cosas debes sacar de casa antes de que inicie 2024. En particular, conservarlos solo entorpece el cumplimiento de tus objetivos y deseos.

