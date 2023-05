¿Qué dice Acróstico, la nueva canción de Shakira?

Shakira sigue facturando con sus canciones y sobre todo ahora que lanzó “Acróstico”, tema que marcó el regreso de la colombiana a los temas de amor, dejando atrás las letras de despecho dedicadas a su expareja Gerard Piqué, quien presuntamente le puso los cuernos con Clara Chía Martí.

¡Los conductores intentaron arreglarle el corazón a Shakira!

Luego del éxito que representaron temas como “Te felicito”, “Monotonía”, “BZRP Music Session 53” y “TQG”, Shakira regresó al estilo amoroso y dejó de lado las tiraderas que tanto éxito y revuelo causaron en todo el mundo.

¿Qué dice la letra de “Acróstico”? El estreno de “Acróstico” se dio la noche de ayer 11 de mayo y lejos de arremeter contra su ex, Shakira plasmó sus emociones y lo hizo a través del perdón y la resiliencia.





“Me enseñaste que el amor no es una estafa / Y que cuando es real no se acaba / Intenté que no me veas llorar / Que no veas mi fragilidad / Pero las cosas no son siempre como las soñamos / A veces corremos pero no llegamos / Nunca dudes que aquí voy a estar / Háblame, que te voy a escuchar / Y aunque la vida me tratara así / Voy a ser fuerte solo para ti”.

“Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo / Una sonrisa tuya es mi debilidad / Quererte sirve de anestesia al dolor / Hace que me sienta mejor / Para lo que necesites estoy / Viniste a completar lo que soy / Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla / Y aunque no sé poner la otra mejilla / Aprender a perdonar es de sabios”.

“Que solo te salga amor de esos labios / Si las cosas se dañan o se botan, se reparan / Los problemas se afrontan y se encaran / Hay que reírse de la vida / A pesar de que duelan las heridas / Se ha de entregar entero el corazón / Aunque le hagan daño sin razón / Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo”.

“Una sonrisa tuya es mi debilidad / Quererte sirve de anestesia al dolor / Hace que me sienta mejor / Para lo que necesites estoy / Viniste a completar lo que soy / Sirve de anestesia al dolor / Hace que me sienta mejor / Para lo que necesites estoy / Viniste a completar lo que soy”.

¿A quién está dedicado “Acróstico”?

“Acróstico” generó una gran expectativa previo a su lanzamiento pues se desconocía si la letra arremetería contra Gerard Piqué; sin embargo, en esta ocasión la barranquillera recurrió a su lado sentimental, más maternal y el acróstico que se puede leer en sus versos se refiere a sus hijos Milan y Sasha.

La primera letra de cada verso de la primera estrofa, leída en vertical de arriba hacia abajo forma el nombre de Milan y a mitad de la canción lo mismo sucede con Sasha.

¿Shakira volvió a señalar a Piqué en “Acróstico”?

Pero eso no es todo, a pesar de que en esta canción no hay menciones explícitas ni nombres propios, Shakira hace una pequeña alusión a su relación pasada con Gerard Piqué. El primer verso del tema menciona: “Me enseñaste que el amor no es una estafa, y que cuando es real no se acaba”, mientras que la segunda referencia habla de los malos momentos que pasó la cantante en los últimos meses “intenté que no me veas llorar, que no vieras mi fragilidad”.

También en la estrofa que dice “se nos rompió solo un plano no toda la vajilla, y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios”. Pero la referencia más evidente se encuentra en los versos finales: “Si las cosas se dañan no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran, hay que reírse de la vida a pesar de que duelan las heridas”.