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FOTOS | Clara Chía ocupa el lugar de la bruja que Shakira tenía en su exbalcón.

En redes sociales se han viralizado unas imágenes donde se aprecia a Clara Chía disfrutando de la mansión que abandonó Shakira hace apenas un mes.

Por: Maribel Velázquez

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