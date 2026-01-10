Los 5 diseños de uñas blancas que debes usar para la oficina en el inicio de año

El mundo de la manicura es realmente sorprendente porque los diseños que se pueden hacer son infinitos, ya que todo depende de la imaginación y creatividad. Uno de los colores que siempre está presente es el blanco ya que es infalible.

Ante esta situación es que te vamos a contar los 5 diseños de uñas blancas que debes usar para la oficina en este inicio de año. Son sin dudas infalibles por lo que puedes innovar en tu trabajo y lucir elegante pero también original.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas blancas?

Uñas estilo francesas cortas

Las uñas francesas es uno de los diseños que no pasa de moda porque es sencilla y elegante. En este caso además de las tradicionales líneas blancas puedes agregar brillos en la base de una de las uñas, pero así también en una de ellas hacer un dibujo de una mariposa y agregar apliques 3D.

La mariposa es innovadora.|Pinterest

Uñas blancas con detalles de flores

Este estilo es bastante sobrio pero que eleva el look a otro nivel. De esta manera lo que tienes que hacer es pintar tus uñas de un blanco opaco y solamente agregar unas flores en una de tus uñas.

Este diseño es muy sobrio.|Pinterest

Figuras geométricas

Luego tenemos este estilo en el que las figuras son las protagonistas. Es por ello que puedes jugar con la combinación de base nude y las formas en color blanco.

Este es un diseño muy divertido.|Pinterest

Francesa doble

Aquí nos volvemos a encontrar con las uñas francesas, pero en este caso tenemos una doble línea. Una de ellas debe ser color blanco y la otra en gris, así es que podrás lucir unas manos totalmente hermosas.

La doble línea es una gran opción.|Pinterest

Uñas con brillo

Por último, tenemos este estilo en el que podemos ver uñas blancas en las que una de ellas usará una base de brillitos 3D. Tan solo una de ellas es la que llevará un esmalte gris completamente brillante.