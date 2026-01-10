Los 5 diseños de uñas blancas que debes usar para la oficina en el inicio de año
El blanco es un color que nunca falla por lo que te vamos a contar los diseños que te harán lucir muy elegante.
El mundo de la manicura es realmente sorprendente porque los diseños que se pueden hacer son infinitos, ya que todo depende de la imaginación y creatividad. Uno de los colores que siempre está presente es el blanco ya que es infalible.
Ante esta situación es que te vamos a contar los 5 diseños de uñas blancas que debes usar para la oficina en este inicio de año. Son sin dudas infalibles por lo que puedes innovar en tu trabajo y lucir elegante pero también original.
¿Cuáles son los mejores diseños de uñas blancas?
Uñas estilo francesas cortas
Las uñas francesas es uno de los diseños que no pasa de moda porque es sencilla y elegante. En este caso además de las tradicionales líneas blancas puedes agregar brillos en la base de una de las uñas, pero así también en una de ellas hacer un dibujo de una mariposa y agregar apliques 3D.
Uñas blancas con detalles de flores
Este estilo es bastante sobrio pero que eleva el look a otro nivel. De esta manera lo que tienes que hacer es pintar tus uñas de un blanco opaco y solamente agregar unas flores en una de tus uñas.
Figuras geométricas
Luego tenemos este estilo en el que las figuras son las protagonistas. Es por ello que puedes jugar con la combinación de base nude y las formas en color blanco.
Francesa doble
Aquí nos volvemos a encontrar con las uñas francesas, pero en este caso tenemos una doble línea. Una de ellas debe ser color blanco y la otra en gris, así es que podrás lucir unas manos totalmente hermosas.
Uñas con brillo
Por último, tenemos este estilo en el que podemos ver uñas blancas en las que una de ellas usará una base de brillitos 3D. Tan solo una de ellas es la que llevará un esmalte gris completamente brillante.