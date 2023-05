FOTOS: Captan a Shakira con Tom Cruise y Lewis Hamilton.

Ahora que Shakira se encuentra muy lejos de Barcelona, España y Piqué, se le ha visto bastante bien acompañada, sobre todo durante el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, donde la barranquillera fue captada con sus hijos y el actor Tom Cruise, pero eso no es todo, en los últimos días se le ha visto muy de cerquita con el piloto de Mercedes Benz, el británico Lewis Hamilton.

¿Qué opinan los conductores de la actitud de Piqué con Shakira?

¿Qué hace Shakira en Miami? El pasado 7 de mayo, Shakira fue captada en el Grand Prix de la Fórmula 1, donde el piloto de Países Bajos, Max Verstappen, se quedó con el primer lugar, seguido de su coequipero Sergio Pérez y Fernando Alonso en tercer lugar.

Cabe recordar que hace poco Shakira se mudó a Miami en compañía de sus hijos Milan y Sasha, donde recientemente iniciaron una nueva vida lejos de Piqué, Clara Chía y el asedio mediático a raíz de su separación con el exBarcelona.

Shakira también salió con Tom Cruise

Shakira fue captada al lado de Tom Cruise, en lo que pudiera ser una charla de amigos; sin embargo, Page Six aseguró que el protagonista de “Top Gun” está muy interesado en la cantante colombiana, según fuentes cercanas a él.

Incluso, se dijo que tal es el interés de Cruise por la barranquillera que incluso le habría mandado flores a la intérprete de “Te felicito”, “Monotonía”, “BZRP Music Session 53” y “TQG”, entre otras. Pero es preciso mencionar que desde su divorcio con Kathy Holmes en 2012, la vida amorosa del actor ha estado llena de rumores, entre los que destacan Cinthya Jorge, Abbey Lee, Yolanda Pecoraro, Olga Kurylenko, Laura Prepon y Hayley Atwell.

¿Shakira y Lewis Hamilton tienen un romance?

Además del fuerte rumor sobre el aparente interés de Tom Cruise, Shakira también habría flechado al piloto británico de Mercedes Benz, Lewis Hamilton, con quien salió a cenar a un lujoso restaurante e intercambió sonrisas.

Pero la cosa entre Shakira y Hamilton no quedó solo en eso, ya que fueron vistos juntos por segunda vez. Este jueves salieron a la luz algunas imágenes de la cantante con el piloto británico a bordo de un barco, donde además de sonriente, lucía espectacular. La cantante se hizo acompañar de su hermano y de sus dos hijos, Milan y Sasha.

Crédito: Grosby Group



Crédito: Grosby Group



¿Qué ha dicho Gerard Piqué?

Luego de que Shakira fuera captada con Tom Cruise y Lewis Hamilton, Gerard Piqué no se ha pronunciado al respecto, aunque no se descarta que pueda hacerlo en un futuro cercano y es probable que el hecho no pase desapercibido en algunos de sus streamings.