¿Qué enfermedad padece Mercedes Alemán, esposa de Emmanuel, y cuáles son los síntomas?

Emmanuel es uno de los artistas más reconocidos en el medio mexicano y eso es debido a su extraordinaria carrera musical que sigue deslumbrando al público. Ya con 70 años sigue derramando su arte ante los fanáticos que le respetan y quieren bastante. Sin embargo en horas recientes se hizo viral un momento muy emotivo y en cierta manera triste.

Él junto con su hijo, Alexander Acha, tuvieron un momento de unión al interpretar un tema musical, que dedicaron a Mercedes Alemán. Esto lo hicieron destacando que habían vivido un proceso muy complicado por una enfermedad que azotó a la filántropa y activista a partir del 2022. Por eso la gente comenzó a cuestionar la causa de la desaparición frente a las cámaras del amor de la vida del intérprete de la “Chica De Humo”.

Te puede interesar - ¿Por qué Yoilanda Andrade no quiere salir frente a las cámaras de los medios?

¿Qué le pasó a Mercedes Alemán, esposa de Emmanuel?

Estas imágenes se hicieron bastante virales por la emotividad generada del momento de ambos cantando juntos. Y es que además, Giovanna (hija del cantante) apareció de sorpresa para acompañarles, lo cual fue una sorpresa dado que ella vive en el extranjero. Ante eso, se recordó que Mercedes no aparece en los medios desde hace ya tres años por una enfermedad crónico degenerativa.

Ellos, tal como algunos casos recientes que se han vivido en el medio, optaron por el secretismo. Ante una vida donde están expuestos ante el foco mediático de manera total, prefirieron guardarse esto para ello. Y justamente eso decían las palabras de Alexander. El hijo de la pareja en cuestión habló de la dedicación y el amor de Emmanuel para su madre en días muy turbulentos.

¿Cuáles son los síntomas que padece Mercedes Alemán?

Aunque no se sabe exactamente cuál es la enfermedad que mermó en demasía la salud de la activista, Alexander también indicó que su madre no puede hablar como antes, no camina con ellos e incluso le cuesta acariciarlos. Indicó que este padecimiento se las ha arrebatado poco a poco, por lo que se entiende que la situación es más severa de lo que se creería.

Seguir leyendo - ¿Por qué critican a Yolanda Andrade en medio de su misteriosa enfermedad?