¿Qué es el modo golden de WhatsApp y cómo activarlo?

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular alrededor del mundo. Millones de personas pasan horas comunicándose con sus conocidos a través de esta plataforma, por lo que muchos usuarios buscan una interacción más personalizada y deciden buscar alternativas para hacerlo. En este contexto, se ha hecho muy popular el modo golden de WhatsApp y en este artículo te diré cómo puedes activarlo en tu celular.

Antes que nada es importante recalcar que este modo no es oficial, es decir que no está disponible en WhatsApp oficial, por lo tanto, para poder activar el modo golden en tus chats tendrás que instalar WhatsApp Plus.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo? [VIDEO] ¡Aquí te lo decimos!

¿Qué es WhatsApp Plus?

WhatsApp Plus es un mod de WhatsApp que incluye varias funciones que no están disponibles en la versión oficial de la aplicación de mensajería. Regularmente los mods son desarrollados tomando como base al código de fuente, de la aplicación de la cual se ha inspirado, en este caso de WhatsApp. Por otra parte, al tratarse de una app no autorizada no puede ser descargada desde tiendas oficiales como la Play Store. Así que si decides instalarla en tu celular será bajo tu propio riesgo.

Por otro lado, WhatsApp Plus se ha vuelto tan popular que incluso tiene su propio ritmo de actualización. No obstante, estas actualizaciones no tienen nada que ver con la aplicación oficial, por lo tanto, si decides utilizar este mod en lugar de la app oficial, te perderás de todas las actualizaciones que lleguen a la versión real.

También te puede interesar: ¿Cómo bloquear a un contacto en WhatsApp? ¡Te lo explicamos!

¿Cómo activar el modo golden en WhatsApp?

Ahora que ya sabes que es WhatsApp plus, llegó el momento de explicarte cómo activar el mod golden. Los usuarios que deseen modificar el diseño de WhatsApp deberán seguir estos pasos:

Realiza una copia de seguridad de tus conversaciones de WhatsApp.

Cuando se termine de realizar la copia de seguridad, desinstala de tu celular WhatsApp.

Posteriormente descarga WhatsApp Plus e instálalo en tu dispositivo.

Una vez descargado, otorga los permisos correspondientes al APK.

Cuando tengas todo listo, dirígete a los Ajustes de WhatsApp Plus.

Haz clic en la pestaña “Temas” y selecciona el color que deseás. En este caso será el dorado.

Luego elige “Aplicar” y listo.

Con este procedimiento no solo cambiará el color del logo, sino que este cambio también modificará el resto de la aplicación.