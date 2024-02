¿Cómo bloquear a un contacto en WhatsApp? ¡Te lo explicamos!

La popular aplicación de mensajería instantánea que utilizan millones de personas en todo el mundo esconde algunos trucos que los usuarios pueden aprovechar para superar sus funciones habituales. En este sentido, muchos desconocen que es posible bloquear a un contacto en WhatsApp sin que esta persona se dé cuenta. ¡Sí, has oído bien! Con unos sencillos pasos, cualquier usuario de esta aplicación puede bloquear a alguien que no le agrada sin que esta persona se entere. ¿Quieres saber cómo bloquear a un contacto en WhatsApp? Entonces, ¡presta atención!

¿Cómo bloquear a una persona en WhatsApp sin que se de cuenta?

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo? [VIDEO] ¡Aquí te lo decimos!



Para bloquear a alguien sin que se dé cuenta, debes seguir estos pasos:

En primer lugar, silencia al contacto que deseas bloquear. Para hacerlo, simplemente ingresa al chat de la persona no deseada, haz clic en los tres puntos que se encuentran en la parte superior derecha de la pantalla y selecciona “Ver contacto”. Luego, activa la función “Silenciar notificaciones” y elige la opción “Siempre”.

En segundo lugar, archiva la conversación del contacto. Para lograrlo, busca en la lista de todas tus conversaciones el chat que deseas archivar, haz clic en la foto del contacto y selecciona el icono del cuadrado con una flecha en la parte superior de la plataforma. ¡Y listo!

También te puede interesar: WhatsApp: conoce el “modo oculto” que permite mandar mensajes anónimos

Al realizar ambas acciones en WhatsApp, lograrás el mismo efecto que bloquear a alguien: nunca más recibirás notificaciones de mensajes de la persona no deseada. De este modo, al no recibir notificaciones, no te enterarás de los nuevos mensajes que puedan enviarte. Así mismo, los contactos archivados permanecerán archivados para siempre.

En conclusión, hasta que WhatsApp decida cambiar algunas de sus políticas de privacidad en relación a su funcionamiento, esta es la mejor forma de “bloquear” a alguien sin que se entere. Por el momento, parece que la aplicación está dando tímidos pasos para mejorar otras características en este sentido. ¡No pierdas la oportunidad de aprovechar estos trucos y disfruta de una experiencia libre de contactos indeseados en WhatsApp!.