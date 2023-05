Paty Cantú: ¿Qué es el síndrome del impostor y cuáles son los síntomas?

Paty Cantú, exintegrante del dúo Lu, reveló que sufrió el síndrome del impostor debido a los malos tratos que sufrió por parte de su compañero Mario Sandoval.

“Al principio a mí nadie me quería grabar mis canciones porque tenía la fama de que era la niña de Lu, y la niña de Lu nada más era el adorno”, declaró la intérprete de “Corazón bipolar”, “Goma de mascar”, “Afortunadamente no eres tú” y “Suerte”, entre otras.

¿Qué es el síndrome del impostor? De acuerdo con la Gaceta de la UNAM, este síndrome fue descubierto por primera vez en mujeres en 1978, por las psicólogas Pauline Clance y Suzzane Imes, pero después se supo que también afectaba a hombres.

El síndrome del impostor es una creencia irracional que no permite al sujeto que lo padece tener confianza en sí mismo respecto a logros laborales. No se sienten capaces y siempre viven vigilantes y temerosos porque no creen merecer reconocimiento por su trabajo.

A menudo los hace sentir como si estuvieran engañando a sus compañeros de trabajo. También padecen ansiedad, depresión, tristeza y trastornos emocionales que afectan su desempeño laboral, académico o profesional. Son incapaces de reconocer sus logros, les impide disfrutarlos como “éxitos propios pues creen que son producto de un golpe de suerte o por la ayuda de los demás”.

¿Qué dijo Paty Cantú?

Durante una conferencia de prensa, Paty Cantú dio algunos detalles de los abusos que sufrió de parte de su compañero Mario Sandoval: “En el dueto estaba con un hombre que me dijo que yo no podía, que no era, que no esperaba nada más de mí más que adornar su talento con mi cara”.

“Cuando decidí luchar y empezar a salir adelante, a hacer un nombre como artista completa: como compositora y productora; tenía mucha gente que no me la compraba porque además yo era un poco más tímida y no tan social, era más chica, ahí tenía una pequeña desventaja”, agregó.

¿Cómo le llegó el éxito?

Paty Cantú señaló que tuvo que trabajar muy duro para ser exitosa, pero a pesar de que el éxito llego, ella seguía sin poder creerlo: “Llegué a hacer de repente mi primer Auditorio Nacional y todas esas cosas que aunque eran maravillosas, seguía en mi mente la voz de esta persona diciéndome ‘no puedes, no eres, no te lo mereces’”.

Tuvieron que pasar años para que desarrollara confianza en sí misma y venciera los miedos infundados. “Entendí que lo que tenía lo merecía y que ni la mujer, ni nadie tenían que agacharse o sentirse mal o creerse las palabras negativas de ningún extraño, uno tiene que ser el juez de sus propios límites y sus propios sueños, intentándolo hasta el final”.