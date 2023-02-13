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FOTOS | Danna Paola confiesa que no volvería a cantar una canción de Paty Cantú.

Danna Paola confesó en una transmisión en vivo que no le gustan las letras de Paty Cantú... ¿Hay rivalidad? Te contamos los detalles.

Por: Tv Azteca

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