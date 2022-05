¿Qué fue de Christopher Masterson, el querido Francis?

“Malcolm el de en medio” es una de las series más exitosas y en enero pasado cumplió 21 años de haberse estrenado, desde entonces, muchos se han identificado con cada uno de los personajes de aquella disfuncional pero muy unida familia conformada por Lois, Hal, Francis, Malcolm, Reese y Dewey.

Tras el éxito de la serie, muchos de sus protagonistas desaparecieron del mundo del espectáculo, tal es el caso de Christopher Masterson, quien diera vida a Francis, el hermano mayor de Malcolm, Reese y Dewey, que debido a su mal comportamiento fue enviado a la academia militar.

Francis se cansó se sacarle canas verdes a Lois a lo largo de la serie, ya fuera por su mal comportamiento, su matrimonio con Piama Wilkerson y sus diversos empleos, así como por quererse emancipar de su familia.

El actor estuvo bastante activo hasta la quinta temporada, con llamadas ocasionales a su familia y consejos a sus hermanos que constantemente se metían en problemas, posteriormente tuvo algunos flashbacks.

Para las temporadas seis y siete, Francis tuvo intervenciones espontáneas, aunque fueron claves para la historia de su familia política (Wilkerson). Afortunadamente, Francis dejó atrás sus años de rebelde y logró encontrar una estabilidad, demostrándole a Lois que sí se podía.

¿Qué pasó con Christopher Masterson?

Masterson tuvo una carrera muy activa gracias a su participación en “Malcolm el de en medio” y en algunos largometrajes como “Scary Movie 2”, “Wutherin Heights”, “The Masquerade”, “Made for Each Other” y en 2011 apareció en la serie “White Collar”.

El talento del actor lo llevó a ser considerado para interpretar a Will Turner en la saga de “Piratas del Caribe”, pero el protagónico terminó siendo para Orlando Bloom tras su brillante participación en la trilogía del “Señor de los Anillos”.

En 2010, Christopher tomó la decisión de alejarse por completo de los reflectores. Nuevo años más tarde, se reveló que contrajo nupcias con su novia Yolie Masterson y en 2020 ella dio a conocer que se encontraban esperando a su primer bebé.

Actualmente es considerado DJ y se dedicó a la cienciología, una religión que fue fundada en la década de 1950 por L. Ron Hubbard.