La luz eléctrica es indispensable en los hogares mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la encargada de suministrar el servicio en todo el país a cambio de un pago mensual o bimestral, según lo establezca el contrato del usuario. Sin embargo, ¿qué hacer en caso de adeudos a la CFE y no tienes dinero?

Lo primero es establecer comunicación con la CFE para explorar opciones. Ya sea digitalmente o en persona, debes revisar tu adeudo y solicitar información sobre planes de financiamiento. En este sentido, los convenios de pago son una alternativa que te permite pagar tus facturas vencidas en cuotas mensuales, evitando cortes en el suministro.

Para ilustrar, este acuerdo implica reemplazar la facturación real con pagos mensuales o bimestrales basados en el consumo de los últimos 12 meses. Además, se añade el monto correspondiente al consumo del periodo actual menos el del año anterior.

¿Cómo saldar tus deudas con la CFE si no tienes dinero?

Ahora bien, para solicitar un convenio de pago atrasado, debes acudir a las sucursales de la CFE con tu credencial de identificación oficial (INE), recibos vencidos y una carta petición de convenio. Es esencial presentarte durante los horarios de atención al cliente.

Finalmente, en caso de adeudos a la CFE y no tener dinero no es equivalente a sufrimiento, ya que la misma empresa te ofrece métodos de pago amistosos. No obstante, establecer una comunicación proactiva y explorar opciones de financiamiento te permite mantener tu suministro eléctrico sin comprometer tu estabilidad financiera.

