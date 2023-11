¿Qué hacer cuando WhatsApp no reconoce la huella digital?

En estos tiempos, la seguridad de nuestros dispositivos móviles se ha vuelto una preocupación constante. Y es que, con la cantidad de información personal que almacenamos en ellos, es importante contar con medidas de seguridad eficientes. Una de las opciones más populares es la autenticación biométrica, como la huella digital, que nos permite proteger nuestras aplicaciones y datos de manera rápida y sencilla. Sin embargo, puede llegar a ser frustrante cuando WhatsApp no reconoce la huella digital. Pero no te preocupes, en este artículo te explicaré qué hacer en esa situación y cómo activar tu huella en WhatsApp si aún no lo has hecho.

¿Qué hacer cuando la huella digital no funciona?

1. Verifica la configuración de tu huella digital

Lo primero que debes hacer es verificar la configuración de tu huella digital en tu dispositivo. Asegúrate de que tu huella digital esté correctamente registrada y que esté habilitada para desbloquear aplicaciones, incluyendo WhatsApp. Si la configuración de tu huella digital parece estar bien, pero WhatsApp aún no la reconoce, prueba reiniciando tu dispositivo y vuelve a configurar tu huella digital.

2. Actualiza WhatsApp

Es posible que el problema se deba a una versión desactualizada de WhatsApp. Confirma que tengas la última versión de la aplicación instalada en tu dispositivo. Puedes verificar si hay actualizaciones disponibles en la tienda de aplicaciones y descargarlas si es necesario. Una vez que hayas actualizado WhatsApp, reinicia tu dispositivo y verifica si ahora reconoce tu huella digital.

3. Borra y vuelve a registrar tu huella digital en WhatsApp

Si ninguna de las soluciones anteriores funcionó, puedes intentar borrar y volver a registrar tu huella digital en WhatsApp. Para hacer esto, ve a la configuración de privacidad de WhatsApp y desactiva la opción de bloqueo con huella digital. Luego, borra tu huella digital existente en la configuración de seguridad de tu dispositivo y vuelve a registrarla. Una vez que hayas hecho esto, vuelve a habilitar la opción de bloqueo con huella digital en WhatsApp y verifica si ahora reconoce tu huella.

4. Contacta al soporte técnico de WhatsApp

Si has probado todas las soluciones anteriores y WhatsApp aún no reconoce tu huella digital, es posible que haya un problema técnico más complejo. En este caso, es recomendable contactar con el soporte técnico de WhatsApp para obtener ayuda adicional. Puedes encontrar información de contacto en la página de soporte de WhatsApp.

¿Cómo activar mi huella en WhatsApp?

Si aún no has configurado la autenticación con huella digital en WhatsApp y quieres hacerlo, aquí te explicamos cómo activar esta función. Primero, asegúrate de tener la última versión de WhatsApp instalada en tu dispositivo. Luego, abre la aplicación y ve a “Ajustes”. Busca la sección de “Privacidad” y verás la opción de “Bloque con huella digital”. Activa esta opción y sigue las instrucciones que te aparecerán en pantalla.

En resumen, si WhatsApp no reconoce tu huella digital, verifica la configuración de tu huella digital, actualiza WhatsApp, borra y vuelve a registrar tu huella digital o contacta al soporte técnico de la aplicación si el problema persiste. Recuerda que la seguridad de tus conversaciones es importante, por lo que es recomendable utilizar una forma de bloqueo seguro.