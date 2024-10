¿Qué no hacer durante el eclipse solar, según la astrología?

Según las creencias y estudios de astrólogos reconocidos a lo largo del mundo, el Eclipse Solar es uno de los eventos astronómicos más importantes de la humanidad y trae consigo energías sumamente poderosas que pueden cambiar el ritmo de vida de las personas de un momento a otro, por lo que es necesario tener cierta protección ante este fenómeno.

El pasado 2 de octubre tuvo lugar el Eclipse Solar en Libra, en el que se formó un Anillo de Fuego que pudo observarse desde distintos países de América, aunque su energía repercutirá en todos los miembros del zodiaco, indicando que es tiempo de cambios, de dejar ir y de buscar un equilibrio en nuestras vidas, esto debido a la influencia de Libra, signo caracterizado por la búsqueda de armonía y de justicia.

Esto es lo que no debes hacer durante un Eclipse Solar

Expertos astrólogos apuntan a que una de las cosas más importantes que no debes hacer durante y después de un Eclipse Solar es sostener vínculos que ya no funcionan. Al contrario, será mejor que aproveches la energía de este evento para dar cierre a todo aquello que no había podido resolverse.

Por otro lado, tampoco deberás sucumbir a la voluntad de otras personas, es decir, es momento de que empieces a escucharte a ti mismo y descubras qué hay en tu interior, sin prestar mucha atención a qué es lo que los demás esperan de ti o a mantener las apariencias pues el Eclipse Solar es el momento perfecto para reclamar tu individualidad.

Finalmente, es importante que sepas que no debes realizar rituales para manifestar cosas en tu vida. Expertos astrólogos indican que este fenómeno astronómico posee una energía bastante inestable e impredecible, por lo que no es bueno utilizarlo como base para atraer lo que queremos ya que, al momento de realizar manifestaciones, estos cambios energéticos podrían modificar la verdadera señal que deseamos enviar al Universo.