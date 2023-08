Esto pasa si no usas tu tarjeta de crédito de manera frecuente

Es sabido que este elemento puede ser una salvación en determinadas circunstancias, como también que es necesario conocer todos los aspectos de ella para ahorrarnos problemas. Siguiendo esa narrativa, vamos a explicarte qué pasa si no usas tu tarjeta de crédito de manera frecuente.

Este objeto, se han vuelto indispensables y por ello la mayoría de personas cuenta con una o varias. Sin embargo, tener alguna sin usar podría provocar que tu capacidad de endeudamiento disminuya. Esto, también es conocido como capacidad de crédito, es la cantidad máxima de deuda que una persona puede asumir sin poner en riesgo su integridad financiera. El endeudamiento, debe situarse entre el 30 y 40% de los ingresos.

¿Qué pasa si no usas tu tarjeta de crédito con frecuencia?

Si tienes una o varias tarjetas de crédito sin usar, tu capacidad de endeudamiento se ve afectada, porque si la entidad financiera revisa el reporte de deuda, podrían negarte algún préstamo o crédito.

Los reportes de deuda, son utilizados por las entidades financieras para conocer el comportamiento de pago y saber cuáles productos o servicios que contratas con las empresas que forman parte del sistema financiero.

Es correcto que, tengas en cuenta que con el comportamiento de endeudamiento y los productos o servicios que contrates, los cuales están dentro del reporte de deuda, y las instituciones financieras se dan cuenta sobre la capacidad de pago que tienen las personas.

En definitiva, como para que te quede bien claro, todos recomiendan que se cancelen aquellas tarjetas de crédito que no uses o no necesites para que no aparezcan en tu historial. Eso hará que tu capacidad de deuda mejore y con ello aumentará la probabilidad de que alguna entidad financiera te otorgue un crédito o préstamo en caso de que lo requieras.