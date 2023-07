El aseo personal es indispensable para gozar de una salud adecuada y no se debe descuidar en ningún momento. Incluso, se recomienda tomar una ducha hasta después de tener intimidad. Pero, ¿qué te pasa si no te bañas después de tener relaciones?

Si bien, se trata de una actividad placentera, lo cierto es que tener relaciones no es algo higiénico desde una perspectiva objetiva, pues las parejas comparten saliva, sudores y contactos corporales. Por lo tanto, bañarse luego del acto es una buena manera de cuidar la higiene personal y reducir el riesgo de infecciones.

Esto pasa si no te bañas después de tener relaciones

De acuerdo con otros medios de información, si no te bañas después de tener relaciones se aumenta el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS). Como es sabido, durante el acto se pueden transferir fluidos corporales que pueden contener bacterias o virus que las provocan. Entonces, si no te bañas después de tener relaciones dichos fluidos podrían quedarse en tu cuerpo y aumentar el riesgo de contagiarte.

De manera semejante, si no te bañas después de tener relaciones sexuales puede perjudicar tu salud con otros problemas. Por ejemplo, se aumentaría el riesgo de desarrollar infecciones del tracto urinario (ITU), ya que el semen y otros fluidos corporales terminan por irritar la uretra.

Por último, si no te bañas después de tener relaciones puedes sentirte incómodo tanto física como emocionalmente. Y es que, el sudor y los fluidos corporales podrían acumularse en tu cuerpo y causar un mal olor corporal. Adicional, puedes sentirte pegajoso e incómodo.

¿Cuáles son los beneficios si te bañas después de tener relaciones?

Según Leah Millheiser, quien es ginecóloga y profesora de la Facultad de Medicina de Stanford, no hay evidencia científica alguna que respalde los beneficios para la salud que tiene si te bañas después de tener relaciones.

No obstante, bañarse después de tener intimidad ayuda a limpiar la piel, pues luego de hacerlo, la piel se ensucia y queda grasosa. Entonces, tomar una ducha ayudaría a eliminar la suciedad, el sudor y el aceite.

