¿Qué planean? Captan a Sarita Sosa y Manuel José juntos. (VIDEO)

Casi dos años han pasado desde que ‘El príncipe de la canción”, José José, perdió la vida, desafortunadamente cuando más unida debería estar su familia más dividida está y es por temas de dinero y propiedades. Sarita Sosa y su madre se encuentran peleando los inmuebles que el cantante dejó en Estados Unidos, mientras que en México la cosa no es diferente, ya que Anel Noreña dice ser la heredera universal y sus hijos mayores se encuentran distanciados por lo mismo.

Sin embargo, no todo parece estar perdido pues Sara Sosa parece haber unido fuerzas con Manuel José, quien hasta la muerte del intérprete de “Seré”, “El triste”, “Vamos a darnos tiempo”, entre muchos otros, no había logrado ser reconocido.

A través del programa Chisme No Like se dieron a conocer las imágenes en donde Sarita Sosa y Manuel José aparecen juntos en uno de los shows de este último.

“La sala es un teatro donde los artistas hace sus presentaciones… ahí cantó Manuel José”, dijo nuestro querido Javier Ceriani, al explicar que el imitador de José José, como llaman muchos a Manuel, tuvo una presentación hace días.

Por su parte, Elisa Beristain comentó: “Pero qué maldad de la Sarita, sus hermanos con los que su padre los puso a compartir en vida cero relación, y con este hombre, que ha tratado de hacerse pasar como el hijo de José José, sí habla, y a la ahora de la ‘rebatinga’ de la herencia, a este hombre le puede tocar porque lo está avalando”.

¿Qué más sucedió con Sarita Sosa y Manuel José?

De acuerdo con Javier Ceriani, Sara y Manuel fueron a cenar después de la presentación del llamado imitador de José José.

“¿Pero por qué hace esto, para molestar a José Joel, para molestar a Marysol Sosa?... Tenemos las imágenes de Sarita en la Scala acompañando a su hermano Manuel José, después fueron a cenar, y claro que la presentó y todo… Los fans están muy indignados… Si tanto quiere al hermano que divida la casa y le dé la mitad a Manuel José… Porque a Anel no le van a dar nada”, aseveraron los conductores de Chisme No Like.

SARITA TRAICIONA el legado de José José! - CANTINFLAS y su ESCÁNDALO familiar - Chisme No Like

¿Quién es el imitador de José José? Manuel José es un hombre que saltó a la fama por interpretar diversas canciones de José José, mismas que le valieron el reconocimiento del propio ‘Príncipe de la canción”. En 2011 dijo ser hijo de José José y solicitó una prueba de ADN, la cual salió negativa.

Tras la muerte de José José, José Joel reveló que emprendería acciones legales contra Manuel José cuyo nombre verdadero es Brian Fanier Álvarez Rojas por usar indebidamente el nombre del finado intérprete.