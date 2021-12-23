Acusan a Sarita Sosa de vender los trajes y discos de José José.

José Joel, hijo de José José, asegura que su media hermana Sarita Sosa está vendiendo pertenencias muy valiosas de su papá El Príncipe de la Canción.

Sarita Sosa enciende las alarmas con sus múltiples escándalos

¡Las llamadas de José José eran vigiladas por su hija Sara Sosa! Más revelaciones de su exmanager Alberto Hernández.

“Nos enteramos que está vendiendo los trajes de mi papá, que está vendiendo los discos, premios… que se pongan a trabajar por el amor de Dios”, expresó el cantante a la prensa mexicana.

El hijo de Anel Noreña refrenda que Sarita Sosa no tiene derecho a vender las cosas del fallecido José José.

"Estamos averiguando, no creo que las haya podido vender porque están a nombre de mi papá. Pudo haber intentado, pudo haber un chanchullo, alguien pudo haberle dicho que sí y después le dijeron ‘oye, pero esto está en el testamento’", señaló.

Además, José Joel expresa que nadie puede pasar por alto el testamento del intérprete de El Triste.

"Tenemos muy claro cuál es el orden a seguir. Primero, es lo que está establecido como herencia universal para mi madre, para mí y para Marisol. Ya de ahí podemos ver qué está pasando con Sarita", aseveró.

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José Joel asegura que Sarita Sosa podría pisar la cárcel

Ante la supuesta vendimia de Sarita Sosa, José Joel no descarta que se tomen medidas legales en contra de su media hermana.

"Sara ya está con un pie en la cárcel desde el momento que encontraron el documento, donde sale la niña diciendo que ella es hija única y nosotros no existimos. Por estar mintiendo a nivel legal, ya tiene un pie en la cárcel", añadió.

José Joel habla de su posible reconciliación con Sergio Mayer

Y sobre la polémica que enfrenta con Sergio Mayer, José Joel asegura que está abierto a una posible reconciliación.

Sí hubo un acercamiento, la verdad yo le agradezco mucho, pero hemos estado en friega. Ya quedamos que nos juntaremos y veremos qué tanto es verdad y qué tanto es mentira

José José falleció el 28 de septiembre de 2019 en Homestead, Florida por complicaciones derivadas al cáncer de páncreas que padecía.

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