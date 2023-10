Despedirnos de una persona que formó parte de nuestra vida no es fácil, tampoco aceptar que es tiempo de partir de un trabajo o una ciudad. Si bien, durante un duelo se experimenta angustia y confusión, no hay que perder de vista que un final, también representa los siguientes pasos a una nueva etapa y proyectos. Aunque, si eres simpatizante del esoterismo, tener en cuenta qué rituales hacer para cerrar ciclos sanamente no está de más.

Tus emociones y las palabras juegan un papel importante en el proceso de estos rituales, según los expertos. Por lo que, antes de contestar qué rituales hacer para cerrar ciclos sanamente, debe quédate claro que es esencial conectar primero con el universo y ser específicos en las cosas que necesitamos o queremos cambiar.

¿Cuáles son los rituales para cerrar ciclos sanamente?

Velas blancas, hojas de papel y piedras son algunos de los materiales que te permitirán soltar y encontrar la paz otra vez. Sin más preámbulos, te presentamos cuáles rituales hacer para cerrar ciclos sanamente.

Ritual de la vela blanca

Entre los que responden a la pregunta qué rituales hacer para cerrar ciclos sanamente, tenemos el ritual de la vela blanca. De acuerdo con los expertos, necesitas una vela mediana de color blanco y sostenerla entre tus manos para susurrar: “Con el fuego de esta vela, yo (tu nombre completo y fecha de nacimiento), quemo, transmuto y libero todas las situaciones, emociones y pensamientos negativos de baja vibración que tuve durante todo este año 2023. Y me libero definitivamente de todos ellos, a través de este ritual, por el poder transformador del abuelo fuego. Así es, hecho está, hecho está, hecho está”.

Una vez pronunciado, tienes que soplar la vela tres veces, pasarla por tu cabeza, manos y la parte de adelante y atrás del cuerpo. Finalmente, enciende la vela y deja que se consuma por completo.

Ritual de la carta liberadora

El siguiente que figura en la lista de qué rituales hacer para cerrar ciclos sanamente, es recomendado por terapeutas que trabajan con lo esotérico y se llama ritual de la carta liberadora. En particular, consiste en escribir una carta a mano para agradecer las experiencias buenas y malas que te brindó la etapa que buscas dejar atrás.

Luego, menciona que liberas a la persona, cosa o situación con la finalidad de trascender y seguir adelante. Finalmente, quema la carta y respira.

Ritual de las piedras y naturaleza

Por último, uno más que responde la pregunta de qué rituales hacer para cerrar ciclos sanamente es el que incluye estar rodeado de espacios naturales y varias piedras en tus manos. Lo recomiendan sitios especializados y señalan que es importante que a cada piedra le otorgues una situación que busques dejar atrás. De igual forma, tienes que estar en un espacio cerca a un río, lago o mar.

Un elemento que no debes omitir es realizar una meditación de gratitud hacia las experiencias que te han permitido ser consciente y fortalecerte. Más tarde, tira cada una de las piedras al cuerpo de agua más próximo y repite tres veces por cada piedra la frase: “Sano, libero y transmito”.

