Los primeros meses de este 2025 se han caracterizado por la incesante lucha entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, lo anterior para definir la custodia del pequeño José Julián, quien apenas tiene 7 años de edad. Y, en medio de esta delicada situación, la actriz y cantante tica ha revelado detalles respecto a lo que se necesita para que vuelva a ver a su nieto.

Vale mencionar que, a principio del año, José Julián permaneció con Maribel Guardia durante un lapso de 38 días hasta que las autoridades la obligaron a llevarlo directamente con su madre Imelda Tuñón, quien el pasado 1 de marzo confirmó que el hijo de Julián Figueroa había regresado a sus brazos. En ese sentido, la disputa entre ambas personalidades se mantiene.

¿Qué se necesita para que Maribel Guardia vuelva a ver a su nieto?

En declaraciones recogidas por El Heraldo De México, Maribel Guardia mencionó que, por el momento, luce complicado llegar a un acuerdo no oficial con Imelda Garza para poder ver al pequeño de 7 años. Ante esto, dejó entrever que la única forma que tiene para ver a su nieto es que las autoridades definan lo correspondiente a la custodia, hecho que podría tardar días, semanas, meses o incluso años.

“En un futuro tenemos algo en común que es Julián, lo amamos y queremos lo mejor para él. Espero en un futuro poder verlo. Él me conoce, algún día ya sea que la Ley permita verlo o la vida. Una a veces quiere controlarlo todo, pero Dios tiene sus propios planes y sé que va a hacer lo mejor para él”, mencionó.

¿Existe comunicación entre Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón?

Tanto Maribel Guardia como la propia Imelda Tuñón han dado a conocer que cada una se bloqueó de sus respectivas redes sociales, motivo por el cual en estos momentos no existe comunicación entre ambas. No obstante, la actriz y cantante tica no descartó la posibilidad de volver a hablar con ella, pues tienen algo en común que es el hijo de Julián Figueroa.