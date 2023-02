RBD: ¿Qué significa el título del nuevo sencillo S.H.E.A?

RBD enloqueció a sus fans al confirmar su regreso a los escenarios tras varios años de estar lejos; sin embargo, para esta ocasión la agrupación de pop sufrirá la baja de Alfonso Herrera, quien decidió no sumarse al reencuentro, por lo que únicamente veremos a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

¡Checa homenaje a RBD! ¡Te encantará lo que hicieron los conductores!

¿Qué países recorrerá RBD con su tour? En un principio, RBD anunció que únicamente se presentaría en Estados Unidos, Brasil y México; sin embargo, decidieron incluir en su gira a Colombia. Países como Argentina, Perú, Venezuela y España no están incluidos.

Te puede interesar: RBD rompe récord de Grupo Firme.

¿Cuántos shows dará RBD en la CDMX?

Seis son los conciertos que RBD dará en el Foro Sol de la CDMX, superando así el récord de Grupo Firme, que tenía 6 sold outs en el recinto del oriente de la capital y cuya capacidad es para 65 mil personas.

Los conciertos se llevarán a cabo en las siguientes fechas:



30 de noviembre – Foro Sol - CDMX

01 de diciembre – Foro Sol - CDMX

02 de diciembre – Foro Sol - CDMX

03 de diciembre – Foro Sol - CDMX

16 de diciembre – Foro Sol - CDMX

17 de diciembre – Foro Sol – CDMX

También te puede interesar: Así suena ‘S.H.E.A’, el nuevo sencillo de RBD. (VIDEO)

¿RBD lanzó nueva música?

Como se venía especulando, la agrupación mexicana lanzó nueva música y nos referimos a “S.H.E.A.”, tema que ya se encuentra disponible en todas la plataformas digitales y que sin duda alguna formará parte de su gira.

¿Qué significa el título de S.H.E.A.?

“S.H.E.A.” fue escrito por Andrés Torres y Mauricio Rengifo, pero los encargados de ponerle voz fueron Anahí, Dulce María, Christopher Uckermann, Christian Chávez y Maite Perroni. Por su parte, “S.H.E.A.” como titularon el sencillo, quiere decir “Siempre he estado aquí” y habla sobre una persona por la que esperarías toda la vida.

Te puede interesar: Maite Perroni compartió detalles de su embarazo y su reto en la gira de RBD.

¿Qué dice la letra de “S.H.E.A.”?

“Desde febrero he vuelto a escribirte canciones. Desde hace tanto quiero darte explicaciones. Con un ‘lo siento’, quiero devolver el tiempo para volver y que en un beso me perdones”, versa una de las estrofas.

“S.H.E.A.” también habla de ese primer gran amor, el cual se vuelve inolvidable: “Lo bonito de la vida es que no olvidas, no, nunca olvidarás el primer amor”. Además de que todo vuelve y cuando eso tan anhelado regresa siempre estarán presentes: “Pero aunque se pase el tiempo vuelve el viento, que te hizo contener la respiración, yo siempre he estado aquí. Yo nunca te olvidé porque un amor tan grande, no se va, no se fue”.