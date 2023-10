Estos son los trabajadores que tienen servicio de luz gratis de la CFE.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la empresa encargada de suministrar el servicio de luz eléctrica en todo México. Por lo que, cada mes o dos meses, según el contrato del usuario, está obligado a pagar por su consumo de energía eléctrica. Sin embargo, esto no sucede con toda la población.

En este sentido, los trabajadores de la CFE disfrutan del servicio de luz eléctrica totalmente gratis, pues es parte de la gama de prestaciones y beneficios que tienen por su trabajo, al igual que el Fondo de Ahorro, Fondo de Previsión, entre otros. Sin embargo, para no pagar por el recibo de luz, los empleados deben cubrir ciertos requisitos.

¿Qué requisitos necesitan los empleados de la CFE para no pagar el recibo de luz?

A pesar de que no pagar el recibo de luz es uno de los beneficios para los trabajadores de la CFE, es necesario que cumplan adecuadamente los siguientes requisitos para no perder dicho beneficio.

En primer lugar, los empleados de la CFE deben tener un contrato individual para sus hogares. Dicho de otro modo, el servicio gratuito que ellos tienen está limitado al uso de energía para alumbrado, calefacción y fuerza. Además, la empresa instala dispositivos de medición para que no ocurran excedentes y el consumo esté controlado.

Así mismo, para no pagar recibo de la luz, los trabajadores de la CFE no pueden revender la energía eléctrica ni utilizarla con fines comerciales. A su vez, tampoco pueden compartirla con personas que viven fuera de su domicilio particular.

