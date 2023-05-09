MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Eduardo Capetillo Gaytán?

El momento más esperado para los amantes de la cocina ha llegado, pues estamos a pocos días del estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2023, donde grandes famosos han aceptado el reto de mostrar su dotes culinarios.

Sin duda, MasterChef Celebrity se ha convertido en uno de los realities más importantes de la televisión mexicana, ya que todos disfrutan ver a los famosos fuera de su comodidad y sufriendo en la cocina.

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Además, tenemos que recordar que los chefs van a estar muy exigentes con los participantes, por lo que cualquier sabor que no sea el indicado podría ponerlos en riesgo de eliminación desde la primera semana.

Uno de los talentos más jóvenes que han aceptado el reto, es Eduardo Capetillo Gaytán, quien viene a demostrar que la edad no es impedimento para tener buen sazón.

¿Quién es Eduardo Capetillo Gaytán?

Aunque sus famosos padres Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán lo han apoyado en todos los momentos de su carrera, Eduardo Capetillo Gaytán ha demostrado tener un gran talento para la música y la actuación.

A lo largo de su carrera dentro de la música se ha inclinado por el regional mexicano, mientras que en su faceta de actor ha participado en distintas series producidas por una importante plataforma de streaming.

Su carrera apenas va comenzando, pero el joven ya demostró que tiene todo lo necesario para seguir los pasos de sus padres, aunque en la cocina de MasterChef Celebrity 2023, las cosas van a ser muy diferentes.

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¿Cómo y cuándo ver el estreno de MasterChef Celebrity 2023?

La competencia dentro de MasterChef Celebrity 2023, va a comenzar el próximo domingo 14 de mayo, solo tienes que sintonizar la señal de Azteca UNO en punto de las 20 horas.