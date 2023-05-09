MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Poncho de Nigris?

Estamos a unos días de vivir la tercera temporada de MasterChef Celebrity, reality que se ha convertido en preferido de millones de mexicanos, quienes disfrutan de ver a grandes celebridades cocinando.

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Los famosos que aceptan el reto de entrar a la cocina más famosa de todo México van a tener que demostrar sus dotes culinarios, situación que puede terminar en momentos muy divertidos o de mucha tensión.

Uno de los más esperados por los fans es Poncho de Nigris, quien tiene una hermosa familia con la que comparte todo tipo de momentos, pero ahora tendrá que demostrar si es buen cocinero.

¿Cómo se hizo famoso Poncho de Nigris?

El regiomontano saltó a la fama por su participación en un reality, pero el momento que más popularidad ganó, fue cuando se relacionó con Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa.

Desde ese momento, Poncho de Nigris comenzó a tener colaboraciones y a ganar mucha popularidad, la cual se incrementó con la llegada de las redes sociales, donde el influencer ha sabido colocarse entre los preferidos del público.

En lo que respecta a su vida sentimental, está casado con Marcela Mistral con quien comenzó una relación de forma oficial desde 2015. Actualmente la pareja tiene tres hijos, aunque Poncho de Nigris tiene una hija de una relación anterior.

¿Cuáles son los negocios de Poncho de Nigris?

Sin duda, Poncho es uno de los candidatos a ganar MasterChef Celebrity 2023, pues entre los negocios que tiene el influencer destaca un restaurante que abrió en Monterrey, del cual ya han derivado algunas sucursales.

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¿Cuándo y dónde ver el estreno de MasterChef Celebrity 2023?

Para poder ver el talento de los famosos dentro de la cocina de MasterChef Celebrity 2023, solo tendrás que poner la señal de Azteca UNO este domingo en punto de las 20 horas, además podrás seguir todas las emociones por la App TV Azteca EN VIVO.

