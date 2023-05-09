MasterChef Celebrity 2023: ¿Quién es Alejandro Lukini?

Uno de los momentos más esperados del año se acerca, luego de una larga espera estamos a pocos días del arranque de MasterChef Celebrity, donde grandes personalidades de todos los ámbitos buscarán demostrar su talento en la cocina más famosa de todo México.

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La tercera temporada de MasterChef Celebrity va a estar llena de grandes personalidades que van a sufrir con las exigencias de nuestros chefs. Entre los valientes que han aceptado el reto se encuentra Alejandro Lukini.

¿Quién es Alejandro Lukini?

Alejandro Lukini es uno de los conductores de televisión más queridos. Su momento de mayor popularidad fue cuando estuvo al frente de La Isla, reality producido por nuestra casa, TV Azteca.

El talento de Alejandro Lukini vio la luz por primera ocasión en el Centro de Formación Actoral (CEFAC) de TV Azteca, tiempo después tuvo uno de los papeles que lo catapultó a la fama en la telenovela, Cuando Seas Mía.

Sin embargo, durante los últimos años ha estado alejado de los medios, pues prefirió enfocarse en el desarrollo de su vida personal, pues formó una hermosa familia.

Ahora, Alejandro Lukini quiere ser el ganador de MasterChef Celebrity, donde ya es uno de los preferidos para levantar el trofeo.

¿Dónde y cuándo ver el estreno de MasterChef Celebrity?

La espera llegó a su final, el próximo domingo 14 de mayo vas a poder ver el estreno de MasterChef Celebrity, donde tus famosos van a poner a prueba su dotes de cocina, muy alejados de lo que hacen en su vida diaria.

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La cita es el próximo domingo en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca UNO.

