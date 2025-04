¿Quién es la nueva enemiga de Imelda Tuñón? Esto se sabe

El conflicto entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia siempre saca cosas nuevas. Cada quien toma postura de cierta forma y por ello se queda mal con la otra parte. Y en estos momentos lo que más tiene en foco la atención de los medios, es la irrupción de la madre de José Julián en “la artisteada”. Se le ha visto en algunos eventos y confirmada para otros, sin embargo su inicio no ha sido el más idóneo.

Fue una total noticia que en los últimos días se le armó un número musical de intermedio dentro de una obra. De entrada eso es bastante raro, y de manera totalmente particular, a la nacida en Veracruz se le olvidó el micrófono al momento de iniciar su presentación. Por ello, mucha gente destrozó a la viuda de Julián Figueroa por este espectáculo.

¿Quién es la nueva enemiga de Imelda Tuñón?

Otra de las cosas por las que se arremetió contra Imelda, es porque justo en esa presentación donde se hizo un “tributo a Selena”, sus dotes artísticos no fueron los más idóneos. Aunque no sonaba aberrante la voz de Garza Tuñón, no es algo por lo que la gente pagaría. Ante eso, uno de los que más ha defendido y trabajado por Imelda es Antonio Escobar.

El productor ya metió a la artista de 28 años en una obra y ahora también la defendió públicamente de Nagi Abudd, que desde un principio ha sido extremadamente hostil con Imelda. Ante eso, Escobar indicó que él no trabajaría con la sobrina de Omar Chaparro, pues es una persona que se ensaña con los demás.

Ahora, queda la espera de saber si Imelda despegará con estos empujoncitos que le están dando para consolidarse en el medio artístico del canto. No es sencillo abrirse paso y justamente ella comentó en una publicación que agradece a todos los que están pendientes de ella. Y es que todo mundo habló, por lo que agradeció la publicidad gratis.

