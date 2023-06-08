VIDEO: De película, ¡entran en pánico por gran tormenta de arena!

Hay momentos que realmente hacen a las personas entrar en pánico, pues parecen ser escenas de una película de terror que no termina nada bien. En este video podemos ver como un grupo de personas se encuentran en medio del desierto y a lo lejos se ve una tormenta de arena realmente gigante que está por acercarse a ellos. Aunque algunas personas entraron en pánico y se alejaron, otras se quedaron a presenciar el momento sin importar poner en riesgo sus vidas, ya que captaron este video con la cámara del celular y gracias a eso hoy podemos ver para creer este increíble fenómeno que nos deja con la boca abierta por su gran magnitud e imponencia.

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Cabe resaltar que estos sucesos son comunes en las zonas áridas y semiáridas, se provocan debido a los grandes vientos que levantan el polvo y arena a niveles altos. En varias ocasiones ha sido noticia este tipo de hechos, ya que afectan muchas veces la salud de las personas y hasta llegan a ocasionar la muerte, pero afortunadamente en esta ocasión hubo saldo blanco y se podría decir que los espectadores disfrutaron de ver este fenómeno tan cerca, lo cual no muchos tienen la oportunidad de presenciar. Así que una vez más la naturaleza nos deja sorprendidos y nos demuestra que tan poderosa es ante nosotros.