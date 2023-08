¿Quién es Yahritza y Su Esencia, el grupo que despreció a México?

Yahritza y Su Esencia despreció a México y realizó comentarios despectivos sobre nuestro país, lo que podría marcar un antes y un después en su carrera.

¿Quién es Yahritza y Su Esencia? Es una agrupación conformada por una adolescente de 15 años que junto a sus dos hermanos, están conquistando la cima del ranking de YouTube en Estados Unidos con su música de regional mexicano.

Junior H se subió al escenario para interpretarnos ‘Se amerita’.

Yahritza y Su Esencia se han convertido en un talento emergente, sobre todo después del lanzamiento de su sencillo “Soy el único” que de inmediato se posicionó en los primeros lugares del Top de Canciones de YouTube Music.

Este sencillo llevó a la agrupación al número uno en el ranking de YouTube Music en Estados Unidos y al número cinco en el Top de México. Cabe mencionar que este tema es una composición que Yahritza escribió a los 14 años y es la primera de su autoría.

El sencillo fue estrenado el pasado 24 de marzo y ya acumula más de 3.7 millones de reproducciones, mientras que su videoclip rebasó los 2.3 millones de reproducciones en menos de dos días.

¿De dónde es el grupo de Yahritza y Su Esencia?

La joven de 15 años es originaria de Yakima, Washington, Estados Unidos, y de padres mexicanos, por lo que creció rodeada de la cultura latina. Su padre y su tío, tocaban en una banda. A los 14 años ella aprendió a tocar la guitarra e incursionó en el mundo de las redes sociales donde comenzó a compartir su talento.

¿Qué dijo la agrupación sobre México?

Yahritza y Su Esencia se encontraba de visita en la Ciudad de México donde dieron una conferencia de prensa. Fue allí donde los músicos hicieron algunos comentarios despectivos sobre nuestro país, mismos que se volvieron virales y no les gustaron para nada al público mexicano, pues aseguraron que no les gustó la comida mexicana y no disfrutaron mucho su estancia en suelo azteca.

“Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, cuando estoy durmiendo, porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, dijo Yahritza.

Así mismo, indicaron que preferían la comida de Estados Unidos, ya que la mexicana “no pica”, lo que generó un sinfín de críticas: “Yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta donde vivimos, en Washington la neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo Armando, el mayor de los tres hermanos.

Por su parte, Jairo expresó que para él “también es la comida porque yo soy delicado y pues casi nada más como pollo, como alas, que no tengan chile, no me gusta nada de eso”.