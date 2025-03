¿Quién es Hamdan Ballal? Denuncian secuestro de ganador del Óscar

Hamdan Ballal, codirector de The Other Land, documental ganador del Óscar este año, agredido por colonos en Cisjordania



“Tiene heridas en cabeza y estómago, sangrando. Soldados israelíes irrumpieron en la ambulancia y se lo llevaron. No hay rastro de él desde entonces” https://t.co/Kgz7mckxt3 pic.twitter.com/qsX6Csefds