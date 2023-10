El modo incógnito de Google o navegación privada es una de las características más populares que tiene su navegador de la compañía tecnológica. Fue diseñada para proteger la privacidad de los usuarios, es decir, las páginas de internet que visitas no quedan registradas en el celular, tablet o computador que utilizas.

En otras palabras, el modo incógnito de Google no guarda información y tampoco registra las cookies de actividad en internet. Sin embargo, esto no significa que alguien más no intervenga y esté pendiente de tus pasos en la web.

En este sentido, si te preguntas quién puede ver lo que buscas en modo incógnito de Google la respuesta es: la compañía a la que pagas por el servicio de internet o tu proveedor de servicios de internet (ISP).

Esto ve tu proveedor de internet cuando usas el modo incógnito de Google

De acuerdo con portales especializados, los datos e información que puede ver tu proveedor de internet cuando usas el modo incógnito de Google no son específicos. Sin embargo, pueden rastrear las conexiones a los sitios web que visitas y la cantidad de datos que envías y recibes.

¿Qué utilizar en vez del modo incógnito de Google?

Aunque el modo incógnito de Google es seguro y protege tu privacidad en tus dispositivos, la verdad es que no garantiza un anonimato total. Por suerte, existen otras opciones como la Red Privada Virtual (VPN) que sí logra ocultar tu actividad en la web de tu proveedor de tu internet y otorga a los usuarios una mayor seguridad.

¿Cuándo es más recomendable usar el modo incógnito de Google?

Según revelan otros portales informativos, es recomendable la utilización del modo incógnito de Google cuando te encuentres en situaciones como estas:



Estás conectado a la red de Wi-Fi de un hotel o restaurante.

Si en tu trabajo utilizan equipos compartidos.

Visitas alguna página que genera poca confianza.

Mandas formularios con datos confidenciales.

Si en tu computadora tienes varias cuentas.

Buscas información sobre temas comprometidos o de los que no quieres que alguien se entere.

Si quieres comprar boletos de avión más económicos.



