¿Quiénes son los “Niños Héroes” y dónde descansan sus restos?

En las páginas de la historia de México, hay un capítulo que brilla con un resplandor especial. Un capítulo que narra la valentía y el sacrificio de jóvenes que desafiaron el destino en nombre de la patria. Estos jóvenes son conocidos como los "Niños Héroes", y su historia es una de las más emotivas y legendarias de la nación mexicana. Pero, ¿quién eran realmente estos personajes históricos? Sigue leyendo para descubrirlo.

¿Quiénes eran los Niños Héroes?

Un 13 de septiembre pero de 1847, en plena Guerra México-Estados Unidos, un puñado de jóvenes cadetes del Colegio Militar defendió el Castillo de Chapultepec, una fortaleza que custodiaba la Ciudad de México. La historia cuenta que, enfrentando una superioridad abrumadora de las fuerzas invasoras estadounidenses, estos jóvenes soldados se negaron a rendirse y lucharon hasta la muerte en defensa de su patria.

Esta es la Leyenda del Xitle con Alejandra Carvajal.

Los nombres de los Niños Héroes son conocidos por todos los mexicanos: Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Vicente Suárez, y Francisco Márquez. Estos jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los 13 y 19 años, se convirtieron en símbolos de la resistencia y el amor a la patria.

Te puede interesar: Popocatépetl: ¿Cuál es el origen de su nombre y el curioso apodo “Don Goyo”?

¿Dónde se encuentran los restos de los Niños Héroes?

Desde el 27 de noviembre de 1952, los restos de los Niños Héroes fueron trasladados y depositados en el monumento que lleva su nombre. Este monumento se encuentra situado a los pies del cerro de Chapultepec, cerca de la entrada al bosque y a pocos pasos de la Puerta de los Leones, que está ubicada en Paseo de la Reforma.

La construcción del Monumento a los Niños Héroes comenzó el 13 de septiembre de 1947, cuando el entonces presidente Miguel Alemán Váldez (1946-1952) colocó la primera piedra. Cinco años después, en 1952, se llevó a cabo su inauguración, lo que significa que este sitio icónico tiene una historia de 71 años.

Te puede interesar: Estos son los conciertos gratuitos en la CDMX por las fiestas patrias 2023