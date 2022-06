Ella es la participante que sustituye a Kristal Silva en ¡Quiero Bailar!

Kristal Silva abandonó ¡Quiero Bailar! la semana pasada tras una fractura de menisco, luego de dar un mal paso en los ensayos de la competencia.

Canek y Kristal Silva “se alocaron” en el escenario con este baile.

Nuestra querida conductora fue trasladada al hospital, donde la atendieron correctamente y le pidieron guardar reposo.

La competencia no para en ¡Quiero Bailar! , así que nuestra producción buscó a una nueva pareja para Canek.

Se trata de Abyadé, quien fue participante de la cuarta generación de La Academia.

“Estoy muy emocionada, hace 17 años que no pasaba por una crítica desde aquella cuarta generación de La Academia. Si me impone porque es un flashback para mí, pero me encanta estar acompañada de Canek”, dijo en VLA.

¿Quién fue el eliminado de la semana pasada? Adianez y Santiago se despidieron de ¡Quiero Bailar! el pasado viernes.

Así fue la presentación de Abyadé y Canek

Abyadé y Canek subieron al escenario para bailar Waka Waka de Shakira, canción que puso a bailar a todos en el foro de Venga la Alegría.

“Me sentí muy feliz y emocionado porque baila mucho y sí se aprende las coreografías. Nada más es ensayarlo y presentarlo”, dijo Canek sobre su nueva pareja de baile.

La pareja se llevó muy buenas calificaciones de los jueces, razón por la cual se colocaron en primer lugar de la tabla de este día con 37 puntos.

Nuestra querida Kristal Silva no se perdió la presentación de sus compañeros, a quienes aplaudió y apoyó con muchas porras.

“Bailaron muy bonito y Canek está muy feliz. Lo hicieron increíble y se aprendieron todos los pasos”, dijo la tamaulipeca esta mañana en el foro de VLA.

Joss de Los Destrampados, Rafa Sarmiento, Érika González y Aaron fueron otros participantes que se enfrentaron a los comentarios de Charly D, Fran Meric, Gary Centeno y Patricio Borghetti.

Por su parte, Kristal Silva se encuentra en recuperación para volver a dar todo en la pista de ¡Quiero Bailar!

