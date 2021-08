¡Quiero Cantar!: Capi Pérez desata emotivos memes tras cantar ‘Vete Ya’.

¡Quiero Cantar! dejó helados a millones de televidentes con la épica presentación de nuestro querido Capi Pérez, quien subió al escenario para interpretar Vete Ya de Valentín Elizalde.

Los caballeros de ¡Quiero Cantar! han sido una tremenda sorpresa en esta edición

Hombres de Quiero Cantar realizaron homenaje a Marco Antonio Solís.

El conductor de Venga la Alegría se llevó calificaciones perfectas, ya que los cuatro jueces otorgaron un 10 al participante.

Capi no llegó solo al escenario del reality show más querido de las mañanas, pues se le unió un violinista que puso emotividad y nostalgia a la presentación.

Con un traje azul cielo y un sombrero negro, el presentador se llevó el show, pero también arrasó en las redes sociales con emotivos memes por parte de los internautas.

“El Capi cantó increíble”, “Le metió sentimiento”, “Nada más nos hace llorar” y “Es lo mejor que nos pasó” fueron algunos comentarios por parte de los fanáticos de ¡Quiero Cantar!

Capi Pérez es uno de los participantes más fuertes en esta edición de ¡Quiero Cantar!

No es la primera vez que el hidrocálido arrasa en el escenario de ¡Quiero Cantar! con épicas presentaciones musicales.

La semana pasada, el conductor mexicano se enfundó en un traje rojo de látex para cantar Oops!... I did it again de la estrella internacional Britney Spears.

Capi Pérez demostró que es uno de los competidores más extrovertidos y multifacéticos del reality show de Venga la Alegría.

Desde el género pop, pasando por banda y hasta llegar a música clásica, el presentador de La Resolana ha refrendado su lugar en ¡Quiero Cantar! como uno de los caballeros más fuertes para llegar a la semana de la Gran Final.

A el Capi Pérez se le suman otros poderosos participantes como Las Sobrevivientes, el dúo de Curvy Zelma y Miguel, Mariano Sandoval, Bella de la Vega, William Valdés, Gaby Ramírez, Los Destrampados y otras queridas personalidades de la televisión mexicana.

¿estoy en el cielo o por qué estoy escuchando a un ángel? #AhoraQuieroCantar pic.twitter.com/7hd2xcAGvW — amé;♥️🇲🇽 (@ameftjuls) August 4, 2021

El capi siendo iconico la mejor presentacion la vdd 😍 #AhoraQuieroCantar pic.twitter.com/pYZiOltMSf — Paty ❤🐷 (@Paty_Garnica) August 4, 2021