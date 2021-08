¡Quiero Cantar!: Capi Pérez triunfa en los memes con tema de Britney Spears.

A lo largo de tres semanas, ¡Quiero Cantar! ha visto en nuestro Capi Pérez a un firme candidato para ser el gran ganador del reality de canto de nuestro matutino Venga La Alegría.

Y es que, el famoso comediante, tiene un talento nato para no solo hacer reír al público, sino también para dejar un gran sabor de boca con sus interpretaciones.

Así lo ha demostrado con números de Christian Nodal, Bad Bunny y ahora con Britney Spears. El tema Oops!...I Did It Again fue el elegido por el conductor de La Resolana para cautivar a los jueces y al público; sin embargo, las calificaciones no lo favorecieron del todo.

El Capi Spears Perez no sé si gane la competencia pero ya ganó mi corazón #QuieroCantarVLA pic.twitter.com/PtRairshZs — Stef lvs Caro & Pao (@StefST91) August 2, 2021

#QuieroCantarVLA Todos viendo la presentación del Capi Pérez y su vestuario pic.twitter.com/9zI8yPh88c — Lup (@Drgon57) August 2, 2021

LOS MEJORES SHOWS SON LOS DEL CAPI



ME ESTOY MURIENDO JAJAJAJAJAJAJAAJAJAAJAJJSS



#QuieroCantarVLA pic.twitter.com/YaJsHvyy5o — boring (@idkjustboring7) August 2, 2021

No obstante, el público le otorgó un 10 que confirma que es el más apoyado en las redes sociales. Con 40 puntos y el tema Veta ya de Valentín Elizalde en puerta, buscará recuperar lugares en la tabla general.

Otras audiciones que dejaron atónitos fueron las de William Valdés que se estrenó como participante y Mariano Sandoval que sumó cuatro 9, con lo que terminó, por primera vez, en el primer lugar.

Las Sobrevivientes tuvieron una actuación discreta, mientras que Anette recuperó terreno y Gaby Ramírez continúa trabajando para mejorar considerablemente.

