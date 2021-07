¡Quiero Cantar!: Rey Grupero da la cara tras dejar plantada a Curvy Zelma.

Rey Grupero se comunicó al foro de nuestro programa Venga la Alegría para hablar de su reciente expulsión de ¡Quiero Cantar! Y es que, el comediante, rompió el silencio después de dejar plantada a Curvy Zelma, pues se dijo triste por no pertenecer al reality show de canto más popular del momento.

“No hay pretexto, no hay excusa, fue un error, pero desde el principio fui muy sincero en el estado en el que me encuentro. Traté de hacerlo, traté de comprometerme, ya no me voy a quejar de nada y puedo decir que va a haber un Rey Grupero nuevo. Soy un persona triunfadora y ya no quiero ser la víctima” expresó.

“Yo siempre he valorado el programa Venga la Alegría y siempre lo he dicho. A mí me ofrecieron de otra televisora hacer otra cosa, y yo siempre estoy con Venga la Alegría porque siempre han abierto puertas para ayudar a otras personas”, continuó el famoso youtuber para nuestro querido Sergio Sepúlveda.

El exnovio de Cynthia Klitbo aseguró que sí se comprometió con ¡Quiero Cantar! ya que se despertó a las cinco de la mañana para cumplir sus compromisos con Curvy Zelma.

Yo quiero regresar a lo que sé hacer, a mis bromas, quiero regresar a ayudar a la gente, quiero regresar a algo en lo que yo sienta que soy bueno. Es bien difícil cuando dicen ‘ella muy bien y tú muy mal’ porque yo estoy haciendo un esfuerzo. Aunque no lo vean, me despertaba a las cinco de la mañana como podía, con el alma destrozada y caía

Antes de despedirse, Rey Grupero envió sus mejores deseos a Curvy Zelma, quien se encuentra en busca de su nueva pareja de canto para arrasar en el nuevo reality show de Venga la Alegría.

“Esta vez fue porque estaba enfermo de la garganta y no puedo ni pasar la saliva. Muchas gracias de todo corazón. Me duele mucho salir de esta manera. Me siento como cuando truenas con tu novia y ves un ejercito de personas que quieren con ella. Yo quería llegar con Curvy a la final…”, concluyó el youtuber.

Curvy Zelma reacciona a las palabras de Rey Grupero en ¡Quiero Cantar!

Curvy Zelma se dijo feliz por buscar al reemplazo de Rey Grupero en ¡Quiero Cantar! La exparticipante de la primera temporada de Survivor México también aprovechó para mandar éxito al polémico comediante.

“Ni me despedí de ti ni nada. No te lo voy a negar, se siente feo. De alguna manera eres una persona muy querida, tienes un encanto, que el que te conoce rápidamente se ríe contigo. La cosa es que inspiras alegría, me da tristeza que te hayas saboteado”, expresó la conductora de ¡Arriba la tarde! para Rey Grupero.

Recordemos que Curvy Zelma lanzó una convocatoria para encontrar a su pareja musical en ¡Quiero Cantar! La mexicana se dijo lista para subir al escenario con una persona comprometida y dispuesta a cumplir sus sueños.

“Debemos seguir nuestros sueños, salir adelante y dejar las excusas. Yo te deseo que salgas adelante y te comprometas contigo. Sí estoy contenta de que ya no estés, no es que no te quiera, pero quiero respeto para mí y toda la producción”, concluyó Curvy para millones de televidentes en casa.

