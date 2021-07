¡Quiero cantar! Rey Grupero es descalificado tras dejar sola a Curvy Zelma.

Cuvy Zelma vivió otra dolorosa decepción en nuestro programa ¡Quiero Cantar! después de ser plantada por su polémico compañero Rey Grupero.

Después de cantar Olvídame y pega la vuelta junto a Pato Borguetti, Curvy Zelma se dijo harta y decepcionada de Rey Grupero.

“Estoy que me tiemblan las manos, a última hora nos la volvió a hacer. Ahora si te puedo decir que para mí, que pegue la vuelta en mi vida. Y no creo en lo que me dice, ya no creo en esa persona. Le di mi cariño, le di mi confianza, pero me traicionó…”, expresó la artista, quien se enfundó en un glamuroso vestido rosa para cantar el mencionado tema de Pimpinela.

Rey Grupero habría salido de fiesta una noche anterior al show musical, motivo por el que no llegó a ¡Quiero Cantar!

Ha estado de fiesta, yo he estado ensayando, no es fácil, pero me parece que es una grosería y ya no es divertido

¿Qué opina el panel de jueces sobre la ausencia de Rey Grupero?

Nuestros queridos Horacio Villalobos, Mario Lafontaine, Karla Díaz y Denisha dieron la oportunidad a Curvy Zelma de buscar al reemplazo de Rey Grupero por medio de una convocatoria.

“Podemos hacer una convocatoria, estoy de acuerdo, pero debes encontrar a tu pareja en menos de 24 horas. El reality continúa, agarrarte a alguien entonado y que lo veas con disposición. Es esa la solución”, expresó el juez de hierro Horacio Villalobos para millones de televidentes en casa.

Tú puedes ocupar el lugar vacío que dejó Rey Grupero en ¡Quiero Cantar! de Venga la Alegría. Lo único que necesitas es subir un video cantando con el hashtag #QuieroCantarComo para formar parte del reality show más querido de la pantalla chica.

Por su parte, Rey Grupero quedó eliminado de la contienda, así lo aseguró el juez Villalobos: “Ya está descalificado absolutamente porque la televisión merece respeto, ustedes merecen respeto. Es una segunda falta, desafortunadamente, él está fuera del reality show”, concluyó.

