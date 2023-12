Radiación celular: ¿Qué es y por qué debes cuidarte de ella?

La radiación celular es un tema que preocupa a los organismos de salud en el mundo y, no es para menos, pues la tecnología sigue creciendo a pasos agigantados y cada vez son más las personas que se la viven pegadas a sus dispositivos electrónicos.

No obstante, la información en torno a los daños que causa la radiación celular sigue siendo poco clara y escueta, incluso existen muchos mitos sobre este tema, mismos que no están fundamentados y no tienen un sustento científico o médico.

¿Qué problemas provoca la tecnología? Es difícil comprender los problemas que provocan los dispositivos electrónicos por el acelerado crecimiento y desarrollo tecnológico. Sin embargo, uno de los más comunes es la mala postura que desarrollamos con la forma en que miramos el celular, pues no es natural.

También se sabe que el uso prolongado de estos dispositivos puede dañar la vista, incluso las articulaciones de la mano. No obstante, las investigaciones siguen en proceso para determinar los efectos negativos de la tecnología en el ser humano.

¿Qué es la radiación celular?

Todos los aparatos eléctricos, como celulares, redes WiFi, controles remotos, entre otros, emiten radiación celular, pues requieren de ondas de energía invisibles que ayudan a la transferencia de información.

La radiación celular es “una forma de energía electromagnética que se encuentra en las ondas de radio FM y las microondas. Y son una forma de radiación no ionizante”, explica el portal web de la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer (ACS, por sus siglas en inglés).

¿La radiación celular es peligrosa?

De acuerdo con el Dr. Gayle E. Woloschak, “no hay un riesgo real de daños en el cuerpo provocados por la radiación celular”. Además de él, diversos estudios han revelado que el riesgo no es significativo y no existe evidencia que vincule la radiación del celular con enfermedades o daños corporales.

Sin embargo, la energía que emiten los dispositivos móviles es considerada radiación no ionizante, lo que quiere decir que no es lo suficientemente poderosa para dañar la salud. Pero el uso prolongado de celulares y demás dispositivos pueden provocar otros daños, relacionados con el sedentarismo, el insomnio, los niveles elevados de cortisol, entre otros.