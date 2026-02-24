De Aurelio Casillas a Joaquín Guzmán: El regreso de Rafael Amaya a las narcoseries

Rafael Amaya, después de su recordada ausencia de la televisión, regresó para terminar de consolidarse como el actor capaz de llevar de la realidad a la ficción los personajes más relevantes del narcotráfico. Su interpretación de Aurelio Casillas en “El Señor de los Cielos” ha sido tan icónica que, sin su figura protagónica, la serie difícilmente mantendría el éxito masivo que ostenta hoy. Es precisamente esa imponente presencia escénica lo que llevó a Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a escogerlo personalmente para interpretar al narcotraficante en una nueva producción.

¿Qué tiene Emma Coronel para contar de “El Chapo” Guzmán?

Emma Coronel otorgó la primicia al medio estadounidense Deadline, adelantando que esta serie bilingüe se encuentra actualmente en desarrollo. La trama estará contada íntegramente desde la perspectiva de la esposa de Guzmán, centrada en su vida personal y los años que compartió junto al ex líder del Cártel de Sinaloa.

Foto Archivo

¿Cuándo inician las grabaciones con Rafael Amaya y Emma Coronel?

El equipo de productores ejecutivos incluye a la propia Coronel junto a Rafael Amaya y su socia productora, Maritza Ramos, a través de Amaya Productions y Zero Gravity Management. Según los informes, el proyecto se encuentra en una fase activa de búsqueda de guionistas y se espera que las grabaciones arranquen en los próximos meses.

Guzmán, considerado por Estados Unidos como el líder de una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo, cumple actualmente una condena de cadena perpetua más 30 años tras su sentencia en 2019. Aunque la nueva producción aún no cuenta con un título oficial, se sabe que explorará temas complejos de poder, lealtad y los sacrificios vividos por Coronel durante sus tres años en prisión tras declararse culpable de cargos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero.

¿Por qué “El Chapo” Guzmán escogió a Rafael Amaya?

Coronel aclaró que, aunque su esposo no está involucrado en el proyecto debido a su situación legal en una cárcel de máxima seguridad, él es un confeso admirador del trabajo de Amaya. “Guzmán es fanático de Rafael desde que interpretó a Aurelio Casillas”, reveló Coronel. Es un dato curioso que cierra un círculo narrativo, pues la serie de Telemundo está inspirada en Amado Carrillo Fuentes, quien fuera amigo cercano de “El Chapo” en la vida real.

¿Quiénes han interpretado a “El Chapo” anteriormente?

Marco de la O en la serie homónima de tres temporadas.

Alejandro Edda en la exitosa producción “Narcos”.

Mauricio Ochmann, quien dio vida a una versión inspirada en él, “El Chema” de Telemundo.

Según señaló Emma Coronel, ninguna de estas interpretaciones fue del agrado de Guzmán. ¿La razón? Ninguno logró imitar correctamente su acento sinaloense.

Lee también: ¿Fascinación o peligro? Por qué las series de narcos dominan el streaming