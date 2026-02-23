¿Fascinación o peligro? Por qué las series de narcos dominan el streaming

Nombres como “El Chapo” Guzmán, Pablo Escobar, Sebastián Marset, Griselda Blanco y Amado Carrillo Fuentes son muy sonados en la nueva era digital de películas y series trasmitidas en streaming. Sus historias son contadas de forma dramatizada y hasta un tanto ficticias, pero son extremadamente bien recibidas por un público que ve de lejos lo que pasa con el narcotráfico. No es de extrañar que, tras los eventos recientes, plataformas como Netflix ya tengan en la mira una serie sobre “El Mencho”, quien fue abatido por las autoridades mexicanas este febrero de 2026.

¿Por qué existe “fascinación” por las series de narcos?

Aunque para muchos es una grave manera de promover el narcotráfico con historias contadas con mucha ficción, otros creen que esto genera violencia y corrompe a los funcionarios. Por el contrario, hay quienes opinan que no hay mejor manera de aprender la historia de alguien que contada de manera audiovisual. Es lamentable, pero es una realidad: este género ganó mucha más popularidad en la última década tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Los usuarios sienten una especie de “fascinación” al conocer desde la perspectiva moderna la historia de un narco, donde reina la violencia, el crimen y la corrupción.

¿Cuáles son las 5 series de narcos más populares?

1. "Narcos"

Esta serie estadounidense narra la vida de Pablo Escobar y, desde su estreno en 2015, es aclamada por su enfoque dramático y su capacidad de mezclar la ficción con la realidad. Las primeras tres temporadas se centran en la caída de Escobar y de quienes lo rodearon, incluidos miembros del gobierno colombiano y agentes de la DEA, convirtiéndose en el estándar de oro del género.

|IMDb

2. "La Reina del Sur"

Aquí, Kate del Castillo da vida a Teresa Mendoza. En la vida real, la historia se inspira en Sandra Ávila Beltrán, conocida como "La Reina del Pacífico". La novela original de Arturo Pérez-Reverte fue el punto de partida para esta producción que explora el poder femenino dentro de las estructuras criminales.

kate del castillo, la reina del sur, divorcios, luis garcia, aaron diaz, bodas

3. "Capos de la droga"

A diferencia de las versiones dramatizadas, esta serie es contada tipo documental. Se adentra en la cruda realidad del narcotráfico en México recopilando testimonios, entrevistas y material de archivo. Su enfoque principal es informar y buscar la reflexión del espectador sobre las consecuencias sociales del tráfico de sustancias.

4. "Griselda"

En 2024, Netflix popularizó esta serie interpretada por Sofía Vergara como Griselda Blanco, conocida como "La Madrina". Aquí se relata su ascenso al poder en Miami durante los años 70 y 80, destacando su complicada personalidad y su frialdad para dominar un mundo tradicionalmente masculino.

‘Griselda’, la nueva serie de Netflix que retrata la vida de la narcotraficante Ana Griselda Blanco Restrepo, alias la ‘Viuda Negra’|Netflix

5. "El Chapo"

Estrenada en 2017, relata cómo Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, se escapó dos veces de prisiones de máxima seguridad. La serie detalla la expansión de su imperio más allá de México, alcanzando niveles de influencia global que marcaron la agenda de seguridad de Estados Unidos por años.

