Rumor de Rápidos y Furiosos en Spider-Man: No Way Home desata memes.

“Toretto”



Porque existe el rumor de que Toretto y los personajes de Fast and Furious aparecerán en 'SPIDER-MAN NO WAY HOME'!



Según la información, derrotarán a los 6 Siniestros con el poder de La Familia ya que es el superpoder más grande que puede existir. pic.twitter.com/4CvDGZXHc7