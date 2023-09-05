Raúl Di Blasio es hospitalizado de emergencia: ¿Cuál es su estado?

Las alarmas se encendieron este martes 5 de septiembre luego de que se diera a conocer que el famoso pianista argentino Raúl Di Blasio, mundialmente conocido por su exitoso tema “Corazón de niño”, fue hospitalizado de emergencia.

¿Qué le pasó a Raúl Di Blasio? El pianista fue reportado como delicado después de que su representante, Gabriel Fernández, confirmara que el músico argentino había sido hospitalizado de emergencia. Se sabe que Raúl Di Blasio sufrió una insuficiencia cardíaca.

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¿Ha tenido otros problemas cardíacos?

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Raúl Di Blasio presenta problemas cardíacos, ya que en 2012 el argentino tuvo que ser hospitalizado de emergencia en un nosocomio de Cuernavaca, Morelos, por un infarto.

Un año más tarde, el famoso pianista tuvo que ser ingresado a terapia intensiva debido a complicaciones derivadas del infarto antes mencionado.

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¿Canceló sus conciertos?

Luego de haber sido hospitalizado, Raúl Di Blasio, tuvo que suspender los conciertos que tenía programados los próximos meses. Esto con el fin de que se recupere por completo y así pueda volver lo antes posible a los escenarios.

¿Quién es Raúl Di Blasio?

Raúl Di Blasio nació el 14 de noviembre de 1949 en Zapala, Argentina. El músico es hijo de Hilario Di Blasio y Rosalinda Di Blasio. Desde muy pequeño (6 años) mostró sus dotes para la música, principalmente para tocar el piano.

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Desde 1984 se ha dedicado profesionalmente a la música y cuatro años después fue apodado como ‘El Piano de América’. A lo largo de todos estos años ha colaborado con grandes artistas como José José, Carlos Cuevas, Richard Clayderman, Luis Miguel, entre muchos otros.

Entre sus más grandes temas destacan “Corazón de niño”, “Tema de Nadia”, “Piano”, “Espérate”, “Barroco”, entre muchos otros. Hasta el momento se desconoce el estado de salud del famoso pianista argentino, por lo que habrá que estar pendientes de sus redes sociales.