Hospitalizan 2 veces a Yeri Mua en menos de 24 horas, ¿qué le pasó?

Una de las creadoras de contenido más polémicas y controvertidas en la actualidad es Yeri Mua, también conocida como la ‘Bratz Jarocha’, quien encendió las alarmas luego de haber sido hospitalizada dos veces en menos de 24 horas, según reveló la influencer en sus historias de Instagram.

Horas después de anunciar su debut en OnlyFans, plataforma de contenido para adultos, Yeri Mua fue hospitalizada la tarde de ayer miércoles tras presentar complicaciones de salud mientras se encontraba en la escuela.

¿Qué le pasó a Yeri Mua? A través de su cuenta de Instagram, Yeri Mua se dejó ver en el hospital; sin embargo, no dio mayores detalles sobre lo que le estaba ocurriendo en ese momento. “No pensé que fuera para tanto y terminé así”, escribió la influencer en una de sus historias.





“Ya me dieron de alta, ahorita les platico porque ando comprando los medicamentos”, dijo la controvertida creadora de contenido que dijo sentirse bien. Sin embargo, la mañana de ayer miércoles, la ‘Bratz Jarocha’ reportó en redes sociales que volvió a sentirse mal, por lo que regresó al hospital para recibir atención médica.

“Me internaron, chicos. Hace rato intenté ir a la uni pero empeoré porque me mandaron reposo; pongan primero su salud porque poner siempre otras cosas como prioridad, mi cuerpo está respondiendo ahora así. Espero poder hacer live al ratito que me sienta mejor y explicarles qué me está pasando. Las quiero”, publicó más tarde.

¿Cómo se encuentra Yeri Mua?

Posteriormente, la influencer subió un video a sus historias de Instagram donde contó que ya se encontraba mejor y estaba bajo observación médica. De igual forma, explicó que no asistiría a la fiesta del creador de contenido Luis Torres, además de que faltaría a sus clases de pole dance y de la universidad por un tiempo. “Ya quiero salir, no me dejan salir hasta mañana (jueves 17 de agosto)”, concluyó la controvertida creadora de contenido en redes.