Raymix critica la actitud de Los Ángeles Azules; revela malos tratos

Dentro del complicado mundo de la música, Raymix ha logrado destacar como uno de los músicos de cumbia más prominentes, gracias en gran parte a su género denominado “electrocumbia” que ha ganado un lugar especial en el corazón del público. Sin embargo, la experiencia de colaborar con otra emblemática banda, Los Ángeles Azules, no resultó tan positiva como se podría esperar.

En un reciente podcast, Edmundo Gómez Moreno, mejor conocido como Raymix, abrió su corazón sobre los desagradables encuentros que tuvo con la agrupación originaria de Iztapalapa.

A pesar de la admiración que los fans podrían suponer que existe entre colegas musicales, Raymix compartió una perspectiva diferente.

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¿Qué dijo Raymix sobre Los Ángeles Azules?

"En mi experiencia y en lo que yo he vivido de ángeles no tienen nada. Yo los conocí y nunca han sido amables, mejor otros artistas", afirmó Edmundo. Reveló cómo fue ignorado y menospreciado por los integrantes de Los Ángeles Azules debido a que, según la agrupación, Raymix solo tiene una canción de éxito en su repertorio.

De acuerdo con el también ingeniero aeronáutico, el encuentro tuvo lugar en Las Vegas durante un festival en el que ambos artistas coincidieron. Raymix compartió que después de bajar del escenario, extendió un saludo a Los Ángeles Azules, pero no recibió una respuesta amigable. "Me dijeron cosas feas y más adelante pasaron más cosas", agregó, sugiriendo que la relación entre ambos se volvió aún más tensa con el tiempo.

Los Ángeles Azules dejaron vestido y alborotado a Raymix

Los Ángeles Azules, conocidos por su diversidad de colaboraciones musicales, también habían planeado una colaboración con Raymix. Sin embargo, la experiencia de trabajar con ellos no resultó ser positiva según el relato del músico. "Nos juntamos para grabar una canción y cuando los fui a ver a su estudio estuve hora y media esperando y nunca salieron", comentó Raymix.