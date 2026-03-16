10 diseños de uñas japonesas en tono cloud dancer para estar en tendencia esta primavera 2026; son aesthetic y combinan con todo

Si eres fanática del clean look seguramente te encantará la nueva tendencia en uñas y es que la manicura japonesa está tomando gran relevancia en todo el mundo, ya que es aesthetic, se puede usar en cualquier temporada del año y combina con absolutamente todo. La conexión entre las uñas japonesas y el cloud dancer (tono del año por Pantone), es fantástica pues te hará lucir unas manos finas y elegantes.

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Uñas japonesas en el tono en tendencia 2026

Coquete: La uñas japonesas cortas son un estilo clásico que te sugiere llevar lo simple en cuanto a diseños para hacerlas estéticas. Puedes elegir pequeños diseños como polka dots o moños coquetos que te harán lucir más femenina.

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Nubes o simple: Para el diseño de cielo o nubes escoge una base traslucida en color cloud dancer y para los efectos un tono blanco. Si deseas llevar algo simple, pero sumamente elegante, te sugerimos solo una base en el tono en tendencia con corte redondo.

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Clásicas con brillo: Para lucir unas manos refinadas y coquetas opta por unas uñas cortas redondas o almendra y una base cloud dancer con una capa de brillo. Para darle otro estilo te sugerimos que lleves una o dos uñas con brillos plateados.

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Clásicas cloud dancer: Si quieres verte elegante, siempre lleva un buen manicure con las uñas cortas de la forma que prefieras. Este diseño de uñas es con efecto cat eye, te sumará estilo sin restar elegancia y clase.

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Uñas cortas cloud dancer: Si lo tuyo es la comodidad elige alguno de estos diseños de uñas que te hacen ver coqueta y refinada, pues el color es sobrio y las uñas cortas siempre son sinónimo de limpieza y buen gusto.