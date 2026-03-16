VIDEO: José Ángel Bichir rompe el silencio tras supuestamente haber atentado contra su vida: “Estoy muy mal”

El hijo de Odiseo Bichir y Patricia Pascual fue hospitalizado de emergencia tras haber caído de un tercer piso el pasado viernes, noticia que se difundió en cuestión de minutos, pues se rumoró que el actor había intentado quitarse la vida. Este lunes 16 de marzo José Ángel Bichir fue dado de alta y dio sus primeras declaraciones a los medios de comunicación:

"Estoy muy mareado y muy somnoliento y todavía no estoy muy consciente, pero les agradezco mucho estar presentes y les agradezco mucho la atención, la preocupación a toda la prensa y a todos los medios por este suceso tan desagradable y tan molesto para mi y mi familia".

La noticia que se dio en el programa de Ventaneando impactó a los conductores, ya que a pesar de haber sido un suceso tan fuerte, el actor no se ve tan mal físicamente; sin embargo, también agradecieron que Bichir se haya detenido a hablar con la prensa.

"Es como despertar de un sueño y no entender muy bien qué pasó y todo eso": Reveló el actor, quien también dijo que seguramente seguirá con terapia en casa.

Última Hora: Dan de alta a José Ángel Bichir: “Es como despertar de un sueño y no entender qué pasó"

¿Realmente José Ángel Bichir intentó quitarse la vida?

El día 14 de marzo la familia Bichir compartió por medio de un comunicado que el actor no se encontraba en estado de ebriedad y tampoco quiso quitarse la vida como muchos se rumoraba; sin embargo, fueron muy sinceros y revelaron que Ángel tiene un problema de salud mental e invitaron a la comunidad a tener conciencia sobre ella.

"Hoy, más que nunca, necesitamos como sociedad entender que la salud de la mente es parte fundamental de nuestra salud integral. Que una persona que atraviesa una crisis emocional profunda no es un peligro ni está perdida: es un ser humano que necesita ayuda, contención y amor".

Patricia Pascual comentó para Ventaneando que su hijo tiene diversas fracturas, entre ellas, en el talón, en la clavícula, en la nariz y perdió dos dientes, también reveló que José Ángel se encontraba sedado el fin de semana para no quitarse los aparatos médicos.